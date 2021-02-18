"Отчаянная врунья!" Гордон влепила звонкую пощечину Самбурской из-за суда с Дробышем

Воюющая с Виктором Дробышем Настасья Самбурская не намерена брать свои слова обратно и еще больше разозлилась на звездного адвоката.

После того как Настасья Самбурская высказалась о своем суде с Виктором Дробышем и его адвокате Кате Гордон, прилетел камень и в ее огород. Защитница продюсера решила ответить актрисе на обвинения в том, что она якобы «украла фамилию» у бывшего мужа и теперь делает себе имя на пиаре. Также Гордон заявила, что именно сторона Самбурской распространила неправдивые факты о решении суда.

Напомним, что Дробыш и Самбурская сотрудничали с 2016-го. Звезда «Универа» хотела с помощью именитого продюсера раскрутиться как певица, но этого не произошло. Несмотря на то, что фактически стороны давно уже не работают вместе, контракт между ними до недавних пор был активен. Чтобы расторгнуть его, а также избавиться от «кабальных условий», прописанных в договоре, Самбурская и пошла в суд.

Недавно в СМИ распространилась ложная информация о том, что по решению суда Дробыша вдруг вновь обязали заняться раскруткой Настасьи. По мнению актрисы, неправдивые сплетни о деле были запущены ее оппонентами, а именно – Катей Гордон, которая якобы активно пиарится на громких разбирательствах знаменитостей. Адвокат не смогла смолчать и не ответить на эти обвинения.

Виктор Дробыш//фото: Global Look Press

– Дорогая Настя, вас возмущает, что я ношу фамилию, не данную мне от рождения, – обратилась 40-летняя Гордон к актрисе и тут же выдала ее настоящую фамилию. – А мне тот факт, что вы Терехова, а не Самбурская, интересен только в момент написания иска (ибо важно указывать реальную фамилию).

Вы говорите, что мы не соблюли конфиденциальность? Конфиденциальность и вы – это уже необычное сочетание слов, – поддела Самбурскую Гордон.

По словам Кати, именно сторона Настасьи начала распространять в СМИ неправдивую информацию о деле, в то время как сама Гордон и Дробыш воздержались от каких-либо комментариев.

– А дальше мы просто читали бред, написанный с подачи вашей стороны, – продолжила Катя. – Но все это возня и ваша попытка меня как-то обидеть. Я уже привыкла, что те, кто мне проигрывают (а я напомню: вы не первый раз мне проигрываете. Помнится, мы уже признавали ваши выпады в адрес нашей клиентки клеветой), говорят о том, что я непрофессионал.

Гордон также пояснила: в суде Настасья настаивала на том, чтобы договор между нею и продюсером Виктором Дробышем был расторгнут задним числом, но суд посчитал это требование безосновательным. Свой проигрыш Самбурская якобы скрыла.

– А отчет о работе именно после вступления решения в законную силу мы вам пришлем, – пообещала адвокат на своей странице в Instagram. – И еще, Настя, или вас вводит в заблуждение очередной адвокат (теперь это некая Расторгуева), или вы просто отчаянная врунья. Третьего не дано.

Ответ Настасьи тоже не заставил себя долго ждать. Актриса вновь призвала своих поклонников не верить ни единому слову Гордон.

– Мода на виртуальное (читаем «фейковое») пришло и в юриспруденцию, породив особый класс инста-юристов, – считает 33-летняя актриса. – Так оно проще – в суд на заседания ходить не нужно. Потому что если бы ходили, то знали бы мои итоговые исковые требования. Правда, это знание еще нужно будет соотнести с содержанием статей продюсерского соглашения и положений действующего законодательства. Но это необязательно делать модным инста-юристам, им достаточно на посты о своих инста-победах набирать «лайки» и «комменты», от числа таковых напрямую зависят их гонорары.

Самбурская заявила, что впредь не намерена обсуждать данное дело публично.

– Каждый сделает выводы сам, – написала Настасья в Instagram. – Я имею намерение завершить сотрудничество с В.Я. Дробышем цивилизованно. Зал судебных заседаний – не самая лучшая декорация, но, похоже, единственное место, где можно говорить по существу происходящего и апеллировать фактами, а не фонтанировать идиотскими фантазиями.