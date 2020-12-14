"Иди отсюда!": капризный Киркоров уволил легендарную домработницу Люсю

Филипп Киркоров выгнал 80-летнюю Людмилу Дороднову, которая «досталась» поп-королю от Аллы Пугачевой.

Знаменитая на всю страну «домработница Пугачевой» Людмила Дороднова, которую поп-король взял к себе на работу после развода с Примадонной и ласково называл Люсей, вынуждена была переехать из шикарных владений артиста в свою однокомнатную квартиру в Марьино. Причину увольнения женщине не объяснили, поэтому ей остается только гадать, чем она могла не угодить звезде.

– Мы жили хорошо, в дружбе. Все было весело и красиво, – вспоминает Люся. – Но в настоящий момент, насколько я знаю, Филипп меняет коллектив. Уже три года назад были разговоры, чтобы отправить меня на пенсию… Я слышала, что он ищет новую домработницу, которая, видимо, будет поживее, моложе. Возможно, кто-то ему чего-то нашептал про меня, не знаю. Знаю только, что Филиппа я люблю, для меня он как ребенок всегда был. Просто с этим коронавирусом все какие-то нервные стали.

По мнению Людмилы, главной причиной ее увольнения может быть возраст. Ведь ей уже 80 лет, и проблемы со здоровьем в последнее время становятся все заметнее.

– Филипп знает, сколько мне лет и что у меня давление начинает скакать иногда, – продолжает бывшая домработница поп-короля.

Бывало, посмотрит, а у меня физиономия такая красная, и говорит: «Так, иди отсюда, у тебя наверняка опять давление!»

Люся не скрывает, что в работе, бывало, допускала некоторые недочеты.

– На завтрак он любит омлет, но такой, как делают в гостиницах – высокий, – делится Людмила. – У меня такой ни разу не получался. Я делаю, а он говорит: «Это блин, на омлет не похоже!» Всмятку яички любит, сыр с чесноком, капустку остренькую, морковку по-корейски, сыры, колбаски.

Как-то я увидела докторскую колбаску в магазине, она была дорогая, по 600 рублей. Купила ее, порезала ему. Говорю: «Филипп, ну и как колбаска?» Он отвечает: «Говно!» Потом купила колбаску за 200 с чем-то рублей, вот она ему понравилась.

А еще у него есть халатик красного цвета – красивый, с атласной подкладкой. А атлас очень садится при стирке. Ну я этот халатик «зафурычила» в стиралку. Смотрю: да вроде ничего. Даю ему. А он: «Что ты сделала? У меня были рукава такие, теперь стали такие!» Я сказала, что попробую вытянуть, но, конечно, у меня не получилось.

С тех пор, как Люсю попросили из звездного дома, связь с поп-королем у нее прервалась. Филипп даже не отвечает на звонки бывшей домработницы.

– Я позвонила, хотела Аллу-Викторию (дочь Филиппа Киркорова недавно отметила девятилетие. – Прим. Sobesednik.ru) с днем рождения поздравить, – рассказала Люся в программе «Звезды сошлись» на НТВ. – Он трубку не взял. Мне один человек уже рассказал, что Филипп спрашивал у него, зачем я звонила. Видимо, увидел мой номер. Я больше и не звонила.