"Где же ты, Алла?!": Пугачева бросила тяжелобольного Бориса Моисеева

Адвокат обратилась к Примадонне с просьбой «навестить друга, который, быть может, доживает последние дни»

Новость об ухудшении здоровья Бориса Моисеева произвела эффект разорвавшейся бомбы. В интервью Sobesednik.ru знаменитый адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова сообщила, что состояние артиста в последнее время ухудшилось: больной Моисеев прикован к кровати.

Оказалось, про него забыли даже звездные коллеги, с которыми он раньше очень дружил.

– Его друзья по шоу-бизнесу совсем про него забыли, – поделилась с Sobesednik.ru новыми подробностями о состоянии Бориса Моисеева Тамара Пухова. – Я понимаю, что из-за коронавируса у всех дела не очень хорошо идут. Но хотя бы прийти раз в месяц к человеку можно?!

Его почти никто не навещает, – сетует неравнодушная Пухова. – Поэтому хотелось бы напомнить всем о Боре. Милосердие должно быть у каждого человека!

Конечно, Борису было бы приятно, если бы его навещали бывшие друзья. Алла Борисовна Пугачева почему про него забыла? Киркоров, Буйнов – все ребята, которые его в свое время окружали и с которыми он пел на одной сцене. Ему было бы приятно их всех видеть! Конечно, ни Алла Борисовна, ни Филипп и никто другой не обязаны это делать. Но дружба и человеческие отношения должны же оставаться, – взывает к совести Тамара Пухова. – Тем более они были дружны столько лет. Очень жаль, что мы иногда помним лишь тех, кто находится перед нашим носом, и забываем про тех, кто был рядом с нами ранее.

Я видела многих тяжелобольных людей. Они расцветают, когда их навещают бывшие друзья, вывозят их на улицу. Там они наслаждаются энергией космоса и аурой воздуха. И им становится лучше.

Как-то Пугачевой задавали вопрос про Бориса, – продолжает Тамара Борисовна. – Она заметила: «Да, мы действительно про него забыли». У каждого своя семья, прожить в такое тяжелое время, когда ты не пользуешься прежним успехом, конечно, непросто. Но немножечко внимания можно уделить человеку?