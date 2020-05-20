"Боря никого не узнает": Моисеева "похоронили" заживо через 10 лет после инсульта

В центре внимания
Фото в статье: Global Look Press, Vkontakte
Политолог Соловей: Из-за болезни Путин скоро не сможет управлять страной
Привет, Реджеп! Когда россияне смогут снова полететь в Турцию?
Лидер класса и фанат Булгакова: кем был врач из Коммунарки Проценко до эпидемии

Новости дня

20 мая, среда

[17:58]В сети "Красное и Белое" в Свердловской области выявлены серьезные нарушения
[17:14]В Петербурге расследуют хищение 327 млн, выделенных для нацпроекта "Демография"
[16:14]Полиция Абинска побеседовала об экстремизме с врачами, не получившими выплат
[16:11]Россиян, которых судили по "статье Ильдара Дадина", лишат права избираться
[15:33]В Новгороде задавившего утят водителя внедорожника обязали выплатить 3,4 тысячи
[15:22]Мишустин: 14 регионов закончат карантин, но останется жесткий перчаточный режим
[14:25]Собянин заявил о предстоящем росте числа смертей от коронавируса
[14:21]Дом с рухнувшей лестницей в Энгельсе мог находиться в аварийном состоянии 15 лет
[13:49]В РБК готовы доказать в суде правдивость своей заметки про "Роснефть"
[12:42]Памфилова: ЦИК начнет "обкатывать" онлайн-голосование уже этой осенью
[11:55]Мясников обвинил СМИ во лжи о его словах, якобы призывавших "радоваться жизни"
[11:03]Число больных в РФ превысило 300 тысяч. Красноярский край дал 5-кратный прирост
[10:32]"Дочка" Ростеха, чьи аппараты ИВЛ загорелись, заявила о кампании в СМИ против неё
[09:42]Вузы разрешают студентам платить за учебу раз в месяц, а не в семестр
[08:52]Глава инфоцентра оперштаба по коронавирусу: "Кому положено умереть – помрут"
[08:28]Блокировка YouTube, плагиат среди судей и падение зарплат. Главное к утру 20 мая

19 мая, вторник

[22:20]Следователь на Кубани изъял у фельдшера телефон из-за публикации видео о доплатах
[21:28]Совфед предлагает изменить правила приема медиков на работу в случае ЧС
[20:36]СК возбудил дело из-за фейка о продаже гуманитарной помощи из Китая
[20:04]Плановую медпомощь могут начать оказывать в Москве в ближайшее время
[19:19]Из 21 священника РПЦ для работы с COVID-пациентами на службе остались 12
[19:15]Макияж позволяет женщинам вызвать больше доверия у окружающих
[18:39]В России ежедневно начали снимать по 10-50 млрд рублей наличными
[17:53]За "нерабочие дни" больше нарушались трудовые права врачей и работников общепита
[17:05]В США пёс получил докторскую степень по ветеринарной медицине
[16:14]Китай закрыл границу с РФ и КНДР из-за новых случаев COVID-19
[16:06]При взрыве газа в радиологическом медцентре Обнинска пострадал ученый
[15:39]РФ вошла в число новых членов Исполкома ВОЗ вместе с Великобританией и Ботсваной
[15:16]Мундепа Янкаускаса оштрафовали на 30 тысяч за летние встречи с избирателями
[15:13]"Медиазона": каждая 15-я жертва коронавируса в России – медицинский сотрудник
[14:44]Основными получателями гражданства в РФ остаются жители ЛНР и ДНР
[13:44]Ближайший выпуск передачи Михалкова можно будет посмотреть только на Youtube
[13:34]15 тысяч заплатит организатор антикоронавирусной вечеринки в Екатеринбурге
[12:57]В Ярославле убили медведя, вышедшего на территорию города и ранившего мужчину
[12:31]Путин вернул переболевшему COVID-19 Мишустину полномочия премьер-министра
[11:32]Алеся Кафельникова и Нурлан Сабуров попали в рейтинг Forbes "30 до 30"
[10:55]Суточный прирост зараженных COVID-19 в РФ держится на уровне 3,2% второй день
[10:12]В Нижегородской области разрешили гулять в пределах километра от дома
[09:40]Две россиянки и житель Италии стали самыми пожилыми переболевшими коронавирусом
[08:34]"Аэрофлоту" решили выделить почти восемь млрд субсидий: главное к утру 19 мая

Фото: Depositphotos
Как получить 10 000 рублей на ребенка от 3 до 16 лет: пошаговая инструкция
Фото: Global Look Press
Рецепт: Идеальные рыбные котлеты для морских фантазий
Фото: Global Look Press
Работа в эпоху пандемии: юристы "Агоры" советуют, как не стать жертвой кризиса
Global Look Press
Что делать, если охранник не пускает в магазин без маски?
Фото: Global Look Press
Рецепт. Консервы рулят!
Респонденты // фото: Global Look Press
На ком держится мир? Отвечают синоптик, экономист и актриса
Кадр из фильма "Догмэн" // Фото в статье: скриншоты с YouTube
"День субботний" в "Атлантике": что мы смотрели на весенних фестивалях прошлых лет
Фото: Global Look Press
Беглов "защитился" от рожениц, а Ефремов высмеял храм: топ-интернет событий
Фото: Global Look Press
Безработица в Якутске и песни для ветеранов во Владимире: что обсуждали в Сети
кадр из фильма «Мертвые не умирают» / фото в статье: скриншоты YouTube
Вуду, Вьетнам и права темнокожих: зомби-жанр от Шелли до Джармуша

"Боря никого не узнает": Моисеева "похоронили" заживо через 10 лет после инсульта

Шоу-бизнес
16:57, 20 мая 2020

Фото в статье: Global Look Press, Instagram
Фото в статье: Global Look Press, Instagram

Больше года Борис Моисеев совсем не появляется на публике. Все попытки журналистов связаться с артистом и узнать, как он живет, тщетны: его директор Сергей Горох пресекает любое общение с подопечным.

10 лет назад Борис Моисеев перенес инсульт и, увы, так и не смог вернуться к прежней жизни. Диагноз и полная неизвестность о нынешнем состоянии артиста – все это, видимо, привело к тому, что в светских кругах все громче перешептываются о возможной смерти Бориса Моисеева. По другой версии, его – некогда звезду и близкого друга Аллы Пугачевой, поместили то ли в элитный дом престарелых, то ли в закрытый вип-санаторий…

Чтобы развеять слухи и узнать правду о состоянии артиста, корреспонденты Sobesednik.ru обратились к его друзьям.

«Боря слабенький, ходит с трудом»

Музыкальный критик Сергей Соседов, как и все, крайне обеспокоен состоянием здоровья Бориса Моисеева.

– Крайний раз я видел Бориса в марте прошлого года на концерте певца Димаша в Кремле, – говорит 51-летний Соседов. – Он был не один. С ним был то ли его директор, то ли кто-то еще, но я помню, что этот человек поддерживал Бориса за руку, так как тот ходил с трудом. Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться. Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем «плохой»... однако все же было заметно, что человек перенес инсульт. 

По мнению Сергея, инсульт мог случиться у Бориса из-за крайне напряженного графика работы на протяжении 20 лет.

– Он же был активным гастролером, всегда очень много ездил, – продолжает Соседов. – У Бори была уникальная работоспособность, он всегда хотел быть на виду. С начала 90-х до 2010-го года у него была очень активная работа. Может быть, он перестал следить за здоровьем – и вот с ним случилась беда. Но никто точно этого не знает, ведь болезнь может сломать любого в любом состоянии и в любое время. Никто не думал, что болезнь вот так свалит Борю.

– Многие считают, что состояться на эстраде Борису Михайловичу очень помогла Алла Пугачева. По вашему мнению, это так?

Алла Пугачева и Борис Моисеев

– Я считаю, что это большой вопрос, кто кому помог. Скорее всего, даже Боря ей больше помог, чем она ему. Он же принимал участие в концертной программе Пугачевой 1984 года под названием «Пришла и говорю». Благодаря Моисееву Алла начала пытаться танцевать, чего она раньше не делала. Это был фурор! Они дали 16 концертов в «Олимпийском», на которые невозможно было попасть, потому что билеты на них не понятно как распределялись. Я помню те времена, мне тогда было 16 лет. И именно во многом благодаря Борису эта программа и имела такой успех, ведь до этого Пугачева выступала тет-а-тет со зрителем. А тут появился балет, какие-то цирковые номера. Впервые на эстраде было сделано шоу колоссального масштаба! Я думаю, и без Пугачевой Моисеев не остался бы в тени. Он же потом и с Зыкиной выступал, и с Понаровской. А Зыкина – это вам не Пугачева, извините! Эта артистка по масштабу покруче будет! Она с великим успехом выступала во всех странах мира.

Так или иначе, Борю как артиста обязательно кто-то бы да открыл. Просто был создан какой-то миф, культ Пугачевой, в который она сама же и поверила. Эту схему ее раскрутки в свое время придумал Александр Стефанович (второй муж певицы. – Прим. Sobesednik.ru), которого она сейчас всячески порочит.

«Его карьера закончена»

– То, что Борис Моисеев никогда не скрывал своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сыграло в плюс его карьере или в минус?

– Он же никогда в открытую не заявлял, что он гей, – замечает Соседов. – Во многом это была некая игра. Гомосексуальность Моисеева воспринималась как часть образа. Она всплывала в намеках, полусмыслах. Хоть это и было на самом деле так, никто до конца не верил, что он действительно такой. В первую очередь его любили за песни, а не за его ориентацию. У него были очень интересные программы.

Сегодня Сергей Соседов не верит, что когда-нибудь Борис Моисеев сможет вернуться на сцену.

– Скорее всего, его карьера окончена. Он сделал свое дело, а сейчас его время ушло. Артист, как спортсмен, не может вечно быть в форме, в фаворе. Все уходят так или иначе. Но в то же время могу сказать, что таких артистов, как Боря, на эстраде сейчас нет. Он был очень ярким!

Разин опубликовал видео в ответ на слухи о смерти Моисеева

– Раньше Боря мог выступать, работать, выходить в свет. Но теперь у него нет физической возможности делать то, что он делал раньше, – объясняет продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. – В последний раз мы были с ним вместе на съемках у Малахова где-то год назад, он тогда еще мог вполне сносно общаться. На данный момент не может.

К сожалению, последствия инсульта дают о себе знать. Физически Боре, может, и лучше, но с моральной точки зрения состояние его ухудшается. Я лично попросил тогда на съемках моего друга Сергея Гороха прекратить водить Борю на такие ток-шоу. Он не в состоянии сегодня рассказать то, что хотел бы. Он должен запомниться людям, которое он в полном сознании, в расцвете сил мог донести людям, на него всегда были аншлаги...  На работе он и сгорел.

– Вы сами звоните ему, спрашиваете, как он? Многие артисты признаются, что уже несколько лет не общались с Моисеевым. Такое ощущение, что о Борисе все забыли, поэтому и появляются такие небылицы вроде слухов о его смерти.

– Во-первых, я могу предоставить видеодоказательство того, что Боря жив. Не так давно мы сидели с ним в кафе и записали короткий, но оптимистический ролик.

А во-вторых, дело в том, что Боря не всегда понимает, кто ему звонит. В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы... Он не помнит людей, не помнит события. Те артисты, которые и хотели бы опять с Борей посмеяться, пообщаться, воспринимают его, как и раньше, но он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил. Поэтому я и сказал его директору Сергею прекращать эти публичные выходы.

Зачем показывать немощность и беспомощность, как это делала Поргина, хоть я ее очень люблю? Она надеялась, что Коля Караченцов не сдастся, хотела его как можно быстрее адаптировать к жизни. Понимаю, что друзья Бориса и рады бы с ним пообщаться, но это бесполезно.

– А что вы скажете о Сергее Горохе, директоре Моисеева? Получается, он единственный, кто сейчас по-настоящему близок к Борису?

Борис Моисеев и Сергей Горох

– Сергей – порядочный человек. Несмотря на то, что Моисеев не бедствует, Сергей сам покупает ему продукты, оплачивает врачей. Он понимает, сколько Боря для него сделал. Он мне как-то сказал, что даже если бы у Бори ничего не было, он все равно бы в знак благодарности содержал бы его за свой счет.

Я даже пару раз ругал Гороха: «Зачем ты его так кормишь? Он будет толстый, как Разин». Сергей отвечал: «У Бори хороший аппетит, если посажу на диету, скажут еще, что голодом морю».

Борис Моисеев получает пенсию около 50 тысяч рублей

Но оказалось, что помогает больному артисту не только его директор. Сергей Лавров, основатель компании «Кремль концерт», промоутер, который много лет был организатором концертов Бориса Моисеева, рассказал Sobesednik.ru и о других его покровителях. Вернее, покровительницах...

– Мы знакомы с Борисом с 1999 года, когда я решил провести его концерты, – вспоминает Сергей Лавров. – Тогда не было интернета, мобильных телефонов, все телефоны артистов передавались по цепочке. Таким образом достал номер Бори у режиссера Романа Виктюка. Дозвонился, предложил провести гастроли в городе Норильск. Боря пообещал только два концерта. Кассиры в Норильске сказали мне, что я сумасшедший, ведь это город металлургов, они гомофобны, и скорее всего меня растерзают. Моисеев просил предоплату: гонорар был четыре с половиной тысячи долларов, это он еще мне скидку сделал, а в то время, чтобы вы понимали, это была треть квартиры в Москве. А потом получилось так, что все билеты оказались проданы, Норильску понадобился дополнительный концерт. Мы решились на третий концерт – снова все продали. А у нас уже глаза загорелись, как у Скруджа Макдака из известного мультика, мы хотели заработать больше! Решили сделать один концерт дневным. Снова аншлаг! В итоге мы отыграли 10 концертов, один из них был в 12 часов ночи! Я тогда не понимал, как он мог работать, словно машина, не останавливаясь.

С тех пор Лавров и Моисеев дружат, они и сейчас остаются приятелями. По словам Сергея, у Бориса есть «подпольный», секретный телефон. Только по нему Моисеев и общается, в контактах – лишь самые близкие люди.

У Бори есть, конечно, задержка речи, но он не в маразме, он по-прежнему шутит, общается, – утверждает Сергей Лавров. – Другое дело, что он не сразу может ответить, из-за этого начинает нервничать, злиться на себя. А так все хорошо. Он Заслуженный артист России, пенсионер, получает около 50 тысяч рублей. Также ему помогают поклонницы. Одна состоятельная женщина присылает очень хорошие деньги, другая дает чуть меньшие суммы, но это же тоже внимание и помощь. Также помогает Нелли Кобзон, пару раз помощь поступала от Аллы Борисовны Пугачевой.

Лично я могу всегда набрать Бориса, – признается Лавров, – у него есть такой подпольный телефон, он отвечает только на те номера, которые знает. Круг общения Моисеева узкий, но надежный. Мы не оставляем его в беде.

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:
Фото в статье: Global Look Press, Instagram

Шоу-бизнес

"Боря никого не узнает": Моисеева "похоронили" заживо через 10 лет после инсульта

Читать далее >

Фото в статье: Instagram

Шоу-бизнес

"Одичали совсем": молодая жена Петросяна высказалась о жизни на карантине

Читать далее >

Сергей Пархоменко // фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

Экс-жена рэпера Сереги: Бывший муж забрал у меня детей и держит их в ужасе!

Читать далее >

Политика
Цифровой комендант Лысенко: организатор слежки за москвичами прячет жену и имущество
Итоги недели: "Deepfake"-выборы и невыносимая легкость законотворчества
"Голос": Госдума снова ограничила избирательные права граждан
"Шелупонь" не пройдет: Хинштейн запретит чиновникам оскорблять россиян
Общество
Семен Гальперин: Надо увольнять хитрых чиновников за невыплату надбавок медикам
"На эпидемии коронавируса в Москве зарабатываются безумные деньги"
"Герой" с судимостью полгода обворовывал ветерана из Северска по телефону
"Кремль. Путину". Омск – не газовая камера!
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Тогда от победы ждали начала новой жизни – сегодня не ждут даже возвращения старой. И потому есть существенная разница между настроениями той страны – и тоскливым ужасом этой, давно уже без всякой пандемии сидящей на прочной самоизоляции

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Перед праздниками Александр Кокорин и Павел Мамаев, подпортившие репутацию годом, проведенным за решеткой, сделали многое для того, чтобы вернуть ее на место. Один рассчитался с жертвой нападения, другой отправил миллион на благотворительность

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Государство Российское, вольно или невольно, вообще дает нам всем понять, что лучше с этим государством дружить в дёсны. Хотите воли? Тогда в случае чего пеняйте на себя. По киноиндустрии это видно сейчас прекрасно. Если вы государственных списках, к вам подходит формула «своих не бросаем»

Культура и ТВ
Гагарина вернет Лжедмитрия в Кремль после коронавируса
Леонида Харитонова в конце жизни выкинули на обочину
Станислав Садальский расскажет правду об Алисе Фрейндлих и Олеге Дале
Александр Левшин: Гурченко была особенной женщиной
Шоу-бизнес
Сын Наталии Орейро растрогал мать до слез в ее день рождения
Диана Гурцкая: Моя свекровь еле выжила в концлагере
Агутин, Сюткин и Гагарина начали зарабатывать на онлайн-корпоративах
Ольге Бузовой нагадали рождение двух детей и свадьбу с Давой

Здоровье
"Скорая" на третий день и 4000 рублей штрафа: как прессуют пенсионеров в Москве
Ученые доказали, что облучение может помочь при тяжелом течении COVID-19
Александр Саверский о стратегии лечения при ЧС:  "Опыты на людях запрещены"
500 граммов счастья: Фонд "Провидение" дает советы мамам недоношенных малышей
Туризм
С ЧС, но без Конева: записки россияна из возвращающейся к нормальной жизни Чехии
"Доступна только Россия": страховщики бросили россиян за рубежом без медполисов
Неоправданный риск или дальновидность: почему Чехия не боится открывать границы?
Чехия ослабляет хватку: Хроники борьбы с COVID-19 в Праге. Записки россиянина
Авто
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Электронные "права" – не выходя из дома
Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
"Рост будет 7-8%": эксперт назвал автомобили, которые подорожают первыми
Недвижимость
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Юрист: Власть кинула дольщиков. Меры поддержки помогут лишь застройщикам
"Мой клиент заказал старушку". Исповедь московского риелтора
Дома россиян разделили по эффективности. Что это значит?
Свежий номер
Андрей Голушко и Александр Ярошук // Фото: Global Look Press
Мсье депутат: Кто из видных единороссов облюбовал Францию
Александр Габышев / фото: скриншот Youtube
Друг закрытого в психбольнице Габышева рассказал о здоровье "гонителя Путина"
Global Look Press
Дмитрий Гудков: Теперь Кремль нарисует себе на выборах хоть 146% поддержки
Коллаж из скриншота с вебкам-трансляцией. Инфографика в материале предоставлена «ИНГО. Кризисный центр для женщин»
Наркотики, расшатанная психика и будущее в порно: что предлагает моделям вебкам
Константин Сонин // Фото: скриншот с YouTube / в статье: Global Look Press, Depositphotos
Константин Сонин: Изымать рублевые вклады бессмысленно, с долларами все сложнее

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Фото в статье: Global Look Press
Андрей Нечаев:
"Если не дать людям денег, холодильник возьмет верх над телевизором"
Проект "Горшенев"
Алексей Горшенев:
Мы – кто ноты сочиняет и продает – все теперь мертвецы
Сергей Лукьяненко // фото: Global Look Press
Фантаст Сергей Лукьяненко:
Хотим придумать светлое будущее
Фото: Global Look Press / Коллаж: Sobesednik.ru
Андрей Мовчан:
Меры Путина похожи на новогодние подарки, а не на системную поддержку
Владимир Познер // фото в статье: Андрей Струнин
Владимир Познер:
Навальный сам врет, заявляя о моей лжи
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
"Боря никого не узнает": Моисеева "похоронили" заживо через 10 лет после инсульта
Фото в статье: Instagram
"Одичали совсем": молодая жена Петросяна высказалась о жизни на карантине
Нелли Уварова в сериале «Закрытый сезон» / Фото в статье: скриншоты Youtube
Нелли Уварова сильно прибавила в весе и изменилась до неузнаваемости
Global Look Press
Тарзан шокировал Наташу Королёву голым фото в душе
Фото: скриншот с YouTube
Алексей Венедиктов: Второго Вайнштейна из меня сделать не выйдет
Бахтияр Жакупов // стоп-кадр: YouTube
Участковый из Казахстана, спасший семью от выселения, стал героем соцсетей
Фото: Global Look Press
Рок и ролл: курганский гаишник простил нарушителя за сет "Филадельфии"
Антон Савчук // фото в статье: архив Антона Савчука
Окно в мир для ветеранов. Уральский волонтер бесплатно делает ремонт у пожилых
Фото в статье: Depositphotos
Ужасы дистанционки: "Меня добило задание сварить кашу в 9 вечера и прислать видео"
Фото: depositphotos
Ученые пошли на грязное дело: В Екатеринбурге изучают российскую грязь
^