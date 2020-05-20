"Боря никого не узнает": Моисеева "похоронили" заживо через 10 лет после инсульта

Больше года Борис Моисеев совсем не появляется на публике. Все попытки журналистов связаться с артистом и узнать, как он живет, тщетны: его директор Сергей Горох пресекает любое общение с подопечным.

10 лет назад Борис Моисеев перенес инсульт и, увы, так и не смог вернуться к прежней жизни. Диагноз и полная неизвестность о нынешнем состоянии артиста – все это, видимо, привело к тому, что в светских кругах все громче перешептываются о возможной смерти Бориса Моисеева. По другой версии, его – некогда звезду и близкого друга Аллы Пугачевой, поместили то ли в элитный дом престарелых, то ли в закрытый вип-санаторий…

Чтобы развеять слухи и узнать правду о состоянии артиста, корреспонденты Sobesednik.ru обратились к его друзьям.

«Боря слабенький, ходит с трудом»

Музыкальный критик Сергей Соседов, как и все, крайне обеспокоен состоянием здоровья Бориса Моисеева.

– Крайний раз я видел Бориса в марте прошлого года на концерте певца Димаша в Кремле, – говорит 51-летний Соседов. – Он был не один. С ним был то ли его директор, то ли кто-то еще, но я помню, что этот человек поддерживал Бориса за руку, так как тот ходил с трудом. Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться. Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем «плохой»... однако все же было заметно, что человек перенес инсульт.

По мнению Сергея, инсульт мог случиться у Бориса из-за крайне напряженного графика работы на протяжении 20 лет.

– Он же был активным гастролером, всегда очень много ездил, – продолжает Соседов. – У Бори была уникальная работоспособность, он всегда хотел быть на виду. С начала 90-х до 2010-го года у него была очень активная работа. Может быть, он перестал следить за здоровьем – и вот с ним случилась беда. Но никто точно этого не знает, ведь болезнь может сломать любого в любом состоянии и в любое время. Никто не думал, что болезнь вот так свалит Борю.

– Многие считают, что состояться на эстраде Борису Михайловичу очень помогла Алла Пугачева. По вашему мнению, это так?

Алла Пугачева и Борис Моисеев

– Я считаю, что это большой вопрос, кто кому помог. Скорее всего, даже Боря ей больше помог, чем она ему. Он же принимал участие в концертной программе Пугачевой 1984 года под названием «Пришла и говорю». Благодаря Моисееву Алла начала пытаться танцевать, чего она раньше не делала. Это был фурор! Они дали 16 концертов в «Олимпийском», на которые невозможно было попасть, потому что билеты на них не понятно как распределялись. Я помню те времена, мне тогда было 16 лет. И именно во многом благодаря Борису эта программа и имела такой успех, ведь до этого Пугачева выступала тет-а-тет со зрителем. А тут появился балет, какие-то цирковые номера. Впервые на эстраде было сделано шоу колоссального масштаба! Я думаю, и без Пугачевой Моисеев не остался бы в тени. Он же потом и с Зыкиной выступал, и с Понаровской. А Зыкина – это вам не Пугачева, извините! Эта артистка по масштабу покруче будет! Она с великим успехом выступала во всех странах мира.

Так или иначе, Борю как артиста обязательно кто-то бы да открыл. Просто был создан какой-то миф, культ Пугачевой, в который она сама же и поверила. Эту схему ее раскрутки в свое время придумал Александр Стефанович (второй муж певицы. – Прим. Sobesednik.ru), которого она сейчас всячески порочит.

«Его карьера закончена»

– То, что Борис Моисеев никогда не скрывал своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сыграло в плюс его карьере или в минус?

– Он же никогда в открытую не заявлял, что он гей, – замечает Соседов. – Во многом это была некая игра. Гомосексуальность Моисеева воспринималась как часть образа. Она всплывала в намеках, полусмыслах. Хоть это и было на самом деле так, никто до конца не верил, что он действительно такой. В первую очередь его любили за песни, а не за его ориентацию. У него были очень интересные программы.

Сегодня Сергей Соседов не верит, что когда-нибудь Борис Моисеев сможет вернуться на сцену.

– Скорее всего, его карьера окончена. Он сделал свое дело, а сейчас его время ушло. Артист, как спортсмен, не может вечно быть в форме, в фаворе. Все уходят так или иначе. Но в то же время могу сказать, что таких артистов, как Боря, на эстраде сейчас нет. Он был очень ярким!

Разин опубликовал видео в ответ на слухи о смерти Моисеева

– Раньше Боря мог выступать, работать, выходить в свет. Но теперь у него нет физической возможности делать то, что он делал раньше, – объясняет продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. – В последний раз мы были с ним вместе на съемках у Малахова где-то год назад, он тогда еще мог вполне сносно общаться. На данный момент не может.

К сожалению, последствия инсульта дают о себе знать. Физически Боре, может, и лучше, но с моральной точки зрения состояние его ухудшается. Я лично попросил тогда на съемках моего друга Сергея Гороха прекратить водить Борю на такие ток-шоу. Он не в состоянии сегодня рассказать то, что хотел бы. Он должен запомниться людям, которое он в полном сознании, в расцвете сил мог донести людям, на него всегда были аншлаги... На работе он и сгорел.

– Вы сами звоните ему, спрашиваете, как он? Многие артисты признаются, что уже несколько лет не общались с Моисеевым. Такое ощущение, что о Борисе все забыли, поэтому и появляются такие небылицы вроде слухов о его смерти.

– Во-первых, я могу предоставить видеодоказательство того, что Боря жив. Не так давно мы сидели с ним в кафе и записали короткий, но оптимистический ролик.

А во-вторых, дело в том, что Боря не всегда понимает, кто ему звонит. В нашей последней беседе я ему рассказывал, как мы начинали, что у нас было, и он стал вспоминать по ходу беседы... Он не помнит людей, не помнит события. Те артисты, которые и хотели бы опять с Борей посмеяться, пообщаться, воспринимают его, как и раньше, но он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил. Поэтому я и сказал его директору Сергею прекращать эти публичные выходы.

Зачем показывать немощность и беспомощность, как это делала Поргина, хоть я ее очень люблю? Она надеялась, что Коля Караченцов не сдастся, хотела его как можно быстрее адаптировать к жизни. Понимаю, что друзья Бориса и рады бы с ним пообщаться, но это бесполезно.

– А что вы скажете о Сергее Горохе, директоре Моисеева? Получается, он единственный, кто сейчас по-настоящему близок к Борису?

Борис Моисеев и Сергей Горох

– Сергей – порядочный человек. Несмотря на то, что Моисеев не бедствует, Сергей сам покупает ему продукты, оплачивает врачей. Он понимает, сколько Боря для него сделал. Он мне как-то сказал, что даже если бы у Бори ничего не было, он все равно бы в знак благодарности содержал бы его за свой счет.

Я даже пару раз ругал Гороха: «Зачем ты его так кормишь? Он будет толстый, как Разин». Сергей отвечал: «У Бори хороший аппетит, если посажу на диету, скажут еще, что голодом морю».

Борис Моисеев получает пенсию около 50 тысяч рублей

Но оказалось, что помогает больному артисту не только его директор. Сергей Лавров, основатель компании «Кремль концерт», промоутер, который много лет был организатором концертов Бориса Моисеева, рассказал Sobesednik.ru и о других его покровителях. Вернее, покровительницах...

– Мы знакомы с Борисом с 1999 года, когда я решил провести его концерты, – вспоминает Сергей Лавров. – Тогда не было интернета, мобильных телефонов, все телефоны артистов передавались по цепочке. Таким образом достал номер Бори у режиссера Романа Виктюка. Дозвонился, предложил провести гастроли в городе Норильск. Боря пообещал только два концерта. Кассиры в Норильске сказали мне, что я сумасшедший, ведь это город металлургов, они гомофобны, и скорее всего меня растерзают. Моисеев просил предоплату: гонорар был четыре с половиной тысячи долларов, это он еще мне скидку сделал, а в то время, чтобы вы понимали, это была треть квартиры в Москве. А потом получилось так, что все билеты оказались проданы, Норильску понадобился дополнительный концерт. Мы решились на третий концерт – снова все продали. А у нас уже глаза загорелись, как у Скруджа Макдака из известного мультика, мы хотели заработать больше! Решили сделать один концерт дневным. Снова аншлаг! В итоге мы отыграли 10 концертов, один из них был в 12 часов ночи! Я тогда не понимал, как он мог работать, словно машина, не останавливаясь.

С тех пор Лавров и Моисеев дружат, они и сейчас остаются приятелями. По словам Сергея, у Бориса есть «подпольный», секретный телефон. Только по нему Моисеев и общается, в контактах – лишь самые близкие люди.

– У Бори есть, конечно, задержка речи, но он не в маразме, он по-прежнему шутит, общается, – утверждает Сергей Лавров. – Другое дело, что он не сразу может ответить, из-за этого начинает нервничать, злиться на себя. А так все хорошо. Он Заслуженный артист России, пенсионер, получает около 50 тысяч рублей. Также ему помогают поклонницы. Одна состоятельная женщина присылает очень хорошие деньги, другая дает чуть меньшие суммы, но это же тоже внимание и помощь. Также помогает Нелли Кобзон, пару раз помощь поступала от Аллы Борисовны Пугачевой.

Лично я могу всегда набрать Бориса, – признается Лавров, – у него есть такой подпольный телефон, он отвечает только на те номера, которые знает. Круг общения Моисеева узкий, но надежный. Мы не оставляем его в беде.