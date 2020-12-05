Иван Ургант заявил, что Малахов учит дочь Киркорова курить

Телеведущий Андрей Малахов является крестным отцом 9-летней Аллы-Виктории.

Прошли те времена, когда Андрей Малахов был желанным гостем в программах «Первого канала». Раньше его принимали, например, в шоу «Вечерний Ургант» со всей душой и если шутили над ним, то только по-доброму.

Однако после того, как ведущий со скандалом покинул шоу «Пусть говорят», оставив его Дмитрию Борисову, и перешёл на канал «Россия 1», где стал вести вместо Бориса Корчевникова «Прямой эфир», Малахов фактически стал на «Первом» персоной нон-грата.

Главный шутник канала Иван Ургант не раз подкалывал «перебежчика».

Работая на "Первом", Малахов на зарплату не жаловался//фото: Global Look Press

А после того, как Малахов в интервью Ксении Собчак, вышедшем на YouTube, рассказал, сколько получают на «Первом» самые высокооплачиваемые, по словам Андрея, ведущие – Иван Ургант и Владимир Познер (со слов Малахова, в месяц каждый из них зарабатывает более 50 тысяч долларов. – Прим. Sobesednik.ru), Ургант прямо обратился к коллеге. И обвинил Малахова в том, что тот поступил не по-товарищески.

Сейчас поводом для очередной остроты Урганта стало эффектное появление Андрея Малахова на дне рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории.

Малахов вышел к крестнице из наполненного дымом шкафа//фото: Instagram

Устроенную поп-королем вечеринку за роскошь и несоблюдение гостями масочного режима уже прозвали, как и аншлаговые концерты Басты в Санкт-Петербурге, «пиром во время чумы».

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Телеведущий является крестным отцом 9-летней Аллы Виктории. И чтобы устроить сюрприз крестнице, Малахов согласился ради нее на цирковой номер. Андрей появился в зале, выйдя из стеклянного шкафа, наполненного дымом, и сумел удивить как саму именинницу, так и всех ее гостей.

Малахов устроил сюрприз дочери Киркорова//фото: Instagram

Эффектные кадры «явления Малахова народу» Иван решил показать в своём телешоу "Вечерний Ургант". И воспользовался случаем, чтобы снова высмеять Малахова.

Видео Ургант прокомментировал так: