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Такого не покажут по ТВ: голая Дарья Мороз против ожившей Гурченко

Шоу-бизнес
10:03, 04 февраля 2020
«Собеседник» №04-2020

Кадр со съемок сериала «Содержанки-2»
Кадр со съемок сериала «Содержанки-2»

Пока телеканалы продолжают штамповать одинаковые шоу и сериалы, сразу два платных видео-сервиса представили на прошлой неделе новые эксклюзивные проекты – сериал «Содержанки-2» с Зудиной, Мороз, Буруновым и реалити-шоу Валерия Комиссарова «Битва престолов».

Доля телесмотрения (времени, которое россияне проводят у телеэкрана) с каждым годом падает. С этим уже не поспоришь: телевидение переживает кризис идей, теряет доверие аудитории, зритель уходит в интернет.

Зато российские онлайн-платформы переживают сейчас бурный рост. Они уже не просто предоставляют платный доступ к кино- и телеконтенту, а по примеру того же Nеtflix сами генерируют его производство. И некоторые оригинальные проекты видеосервисов становятся настоящими событиями. Так было с комедийным сериалом Семена Слепакова «Домашний арест» (платформа Premier), фильмом «Текст» со сценарию Дмитрия Глуховского (права на экранизацию приобрел видеосервис Start, здесь же состоялся показ режиссерской версии картины).

Онлайн-платформы привлекают звездных актеров, именитых режиссеров, крепких сценаристов – и в результате получают то качество, за которое зритель готов платить, а кино- и телепремии – вручать призы. Четыре недавние статуэтки «Золотого орла» драме «Текст» – лучшее тому подтверждение.

«Содержанки» остались без Богомолова

30 января на сервисе Start состоялась премьера второго сезона эротического триллера «Содержанки». Год назад скандальный проект Константина Богомолова о неприглядных тайнах светской Москвы, где все друг другу изменяют и врут, наделал много шума. Слоган сериала, изобилующего сексом, ненормативной лексикой и жесткими сценами, – «Только ты решаешь, что слишком. Этого не покажут по ТВ».

– «Содержанки» – знаковый проект для Start, – говорит гендиректор сервиса Юлия Миндубаева. – За год наша аудитория выросла в 5 раз, число подписчиков достигло 750 тысяч. Мы разрушили много мифов. Во-первых, о том, что качественные проекты делает якобы только телевидение. Во-вторых, о том, что есть табуированные темы, о которых нельзя снимать и говорить. И в-третьих, о том, что театральные и кинорежиссеры не снимают сериалы. В этом смысле «Содержанки» стали поворотным для всей индустрии проектом.

Второй сезон «Содержанок» сняла режиссер Дарья Жук (ее фильм «Хрусталь» выдвигался на «Оскара» от Белоруссии). И уже по первой серии заметно: она переместила акцент с постельных сцен в сторону драмы. Сериалу это пошло на пользу: Дарья Мороз хороша и в раздетом виде, и когда, словно Штирлиц, играет только лицом. Александр Кузнецов из МХТ прекрасно изображает плохого актера-альфонса, которого влиятельная любовница (Марина Зудина) сделала «звездой патриотического кино». А Игорь Миркурбанов великолепно справляется с ролью отвратительного кинорежиссера.

«Все извращенцы! Все!»

Константин Богомолов теперь значится куратором сериала. Как рассказали создатели, он лично участвовал в написании некоторых диалогов и сцен. Один эпизод первой серии просто шедеврален.

На презентации проекта Богомолова // фото: Андрей Струнин

На открытии выставки Даши (содержанку-галеристку играет Софья Эрнст, жена гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста) героиня Розы Хайруллиной – бывшая начальница Даши – стоит перед огромной картиной размером примерно с васнецовских «Богатырей». На полотне тщательно прорисована женская промежность.

– Все извращенцы! Все! – плюется седовласая Роза.

Софья вопросительно смотрит. То на Розу, то на промежность.

– Ну и с кем ты спишь? – прямо спрашивает Хайруллина жену Эрнста. Она, правда, использует другой глагол-синоним, но Роскомнадзор относит его к нецензурным.

– Ни с кем, – врет Софья.

Хайруллина – после паузы, безапелляционно:

– Значит, со всеми. Все спят со всеми. Я же говорю: все извращенцы!

И хотя Хайруллина выражает общее мнение зрителей, «Содержанки» затянут их все равно. Как верно заметили авторы на премьере, это сериал про сложность людей (только в мыльных операх для домохозяек мир разделен на черное и белое), про обстоятельства, заставляющие делать выбор, и про энергию денег.

И вот тут – на теме денег – пора перейти к придумке Валерия Комиссарова.

«Воскрешение» Доренко

Продюсер, обладающий невероятной чуйкой на запрос времени (это он придумал ток-шоу «Моя семья», «Окна» с Нагиевым и Бузову вместе с «Домом-2»), затеял дорогущий и провокационный проект «Битва престолов». Премьера пройдет 14 февраля на сервисе Megogo, аудитория которого, по словам Комиссарова, – 55 млн человек.

По примеру Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги «крепостным и холопам», экс-депутат Госдумы тоже решил устроить шоу для любителей дармовщины. «Битва престолов» – замес из «построй свою любовь», борьбы за власть и страсти к халяве. Суть реалити-шоу в том, что участники двух команд, живущие в средневековом замке, выбирают Короля и Королеву (им положат зарплату в 1 млн рублей, будут кормить черной икрой и поить элитным шампанским), а сами становятся либо аристократами, либо чернью. Но роли могут в любой момент измениться: придворные интриги никто не отменял.

Комиссаров устроит «Битву престолов» // фото: Андрей Струнин

Градус скандала будут поддерживать ведущие с соответствующей репутацией – Настасья Самбурская и звезда инстаграма Дарья Зотеева (псевдоним девушки-хамки – Инстасамка). Комиссаров так и не смог объяснить, зачем понадобилось тревожить светлую память Людмилы Гурченко. (И тем более непонятно, почему на это согласился ее муж Сергей Сенин. Неужели ради денег?)

Покойницу сделали третьей ведущей, «оживив» в формате 3D. Цифровая копия Людмилы Марковны вышла пугающей, но Жанна Фриске и Сергей Доренко, которых также пытался «воскресить» продюсер, производили, по его словам, еще более ужасное впечатление.

– Зачем я придумал этот проект? – спрашивает и сам же отвечает на свой вопрос самодостаточный Комиссаров: – Я же вижу, с какой скоростью всем передается ощущение тревоги: люди боятся коронавируса, мирового кризиса, войны. Мы отвлечем вас от этих проблем. Девушки, вспомните: о чем вы мечтали в детстве? Стать принцессами. Но злые люди отобрали у вас эту мечту, а мы вам ее вернем.

Все-таки 12 лет сидения в Госдуме не прошли зря…

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2020 под заголовком «Такого не покажут по ТВ: голая Мороз против ожившей Гурченко».

Рубрика: Шоу-бизнес

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Кадр со съемок сериала «Содержанки-2»

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Такого не покажут по ТВ: голая Дарья Мороз против ожившей Гурченко

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