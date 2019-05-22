Старый телевизор. ТВ проигрывает конкуренцию – и это сказывается на качестве передач

Телекритик Ирина Петровская — о российском ТВ между молотом падающей рекламы и наковальней невзыскательных вкусов.

Приток рекламных денег на телевидение сокращается, говорится в материалах, распространенных Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР). В первом квартале 2019 года он составил 41,5 миллиарда рублей — на 6% меньше, чем год назад. Рекламодатели перераспределяют вложения в пользу интернет-площадок, где рынок рекламы вырос до 52 миллиардов, что на 18% больше, чем в I квартале 2018 года.

Sobesednik.ru спросил у телекритика Ирины Петровской, отражается ли как-то падение рекламных доходов телеканалов на качестве той продукции — сериалов и шоу, которую они производят для нашей услады?

— Наверное, может отражаться, потому что деньги от рекламы — это все-таки существенная часть доходов любого канала. А само сокращение рынка ТВ-рекламы совершенно закономерно, потому как самая привлекательная для рекламодателей аудитория все больше уходит от телесмотрения в интернет, — считает Петровская. — Да это и предсказуемо при нынешнем контенте, который нам выдается телевидением, при архаичном подходе ко всему. И отход платежеспособной аудитории от телевидения, кстати, тоже фиксируется социологами.

— Ну а отток качественной аудитории (и следом — рекламных денег) может как-то привести в чувство теленачальников и повлиять на политику телеканалов по части освещения событий нашей жизни? И сериалы, может, начнут поинтереснее снимать? Или это наивно об этом спрашивать?

— Да, очень наивно. Потому что заставить телевидение пересмотреть свою политику могут только глобальные изменения в самой системе. Как говорится, в консерватории надо что-то подправить.

А сериалы у нас при любых деньгах все равно снимают по остаточному принципу. Выделяется бюджет, потом откатывают все кому не лень, а дальше на коленке снимают то, что мы потом и видим. Это в основном. Бывают и редкие исключения, когда понятно, что сериал действительно сделан на хороших вложениях. Но повседневная «телепища» — очень непритязательные произведения.

— Печально все и безнадежно?

— Ну, тенденция такова, что качественные и дорогие сериалы теперь появляются на интернет-платформах, но они почему-то не приходят на телевидение. Понятно почему. Потому что иные подходы — в хорошем сериале нет однозначной проблематики и прямолинейного подхода, топорного деления на «плохой — злой», принцев и нищих, хороших и плохих. Но почему-то считается, что аудитории больших телеканалов такого «усложнения» не понять и будут провальные рейтинги.

Большие телеканалы у нас заложники, причем сразу нескольких обстоятельств. Они очень несамостоятельны в своей политике в целом, а с другой стороны, они пытаются, как могут, сохранить свои рейтинги за счет того, что они тупо ориентируются на этот непритязательный вкус самого массового зрителя. Им надо угодить всем. А те, кому это «всем» не нравится, — уходят, конечно.

— Ну а в принципе телевидение может быть рентабельным в современной реальности?

— Не знаю, к тому же у нас этим все сложно: как ее посчитать, эту рентабельность, если у нас нет частного телевидения? По крайней мере среди главных каналов у нас нет телевидения, которое бы существовало только на доход от рекламы. Главные каналы-монстры получают, кроме рекламных денег, и огромные вложения от государства.