Гозман подвёл итоги 9 мая: Людей достала жизнь, власть и Победа в одном лице

9 мая фильм «Прабабушка лёгкого поведения. Начало» – комедия с переодеваниями в духе современного российского кино, повествующая о советском мошеннике, ставшем агентом КГБ и предотвратившем взрыв на Олимпиаде, собрала в российском прокате больше, чем фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев» о советском лётчике-герое, сбежавшем из немецкого концлагеря во время Великой Отечественной войны.

Sobesednik.ru обсудил неожиданные кинематографические предпочтения россиян на 9 мая и реальное значение этого праздника для власти и общества с публицистом Леонидом Гозманом.

Леонид Гозман // Фото: стоп-кадр с YouTube-канала «Эхо Москвы»

– Чем вы можете объяснить успех в такой день не самой качественной «травести»-комедии, пусть и с налётом советской ностальгии, и провал героического блокбастера о Великой Отечественной?

– Я думаю, это не связано с качеством этих двух фильмов, о которых я слышал разные отзывы. Я думаю, это связано с темой. Тема героизма, к сожалению, людей достала. Я говорю «к сожалению», потому что героизм, самопожертвование в истории человечества всегда были значимым примером. Но опошлить можно всё.

Мне кажется, то что сделало наше руководство в последние годы, опошлило день и тему, которые действительно были объединяющими для всего нашего народа.

– 9 мая действительно было подлинным, а не придуманным днём народного единства, значимым для «левых» и «правых», коммунистов и антикоммунистов – но наши власти умудрились в этот день разделить людей на противостоящие друг другу группы. Так же, как они умудрились разделить мир.

9 мая 1945-го года не просто закончилась Вторая Мировая война: это была победа человечества над глобальным злом, и мы были частью этой победы – теперь этот общечеловеческий мотив перестал быть слышен вообще. Людей это достало, люди не хотят это видеть и слышать и «голосуют ногами».

– Может быть, экономическая ситуация, реальный уровень жизни россиян, уровень их прав и свобод – всё это сказалось на таком внезапном равнодушии ко Дню Победы?

– Конечно, здесь есть такой элемент, но он, мне кажется, не в снижении качества жизни – а в катастрофическом снижении доверия к тому, кто одновременно является субъектом и качества жизни, и пропаганды. Это единый субъект – «коллективный Путин». Он обеспечивает то качество жизни, которое у нас есть, и он же рассказывает про подвиги и всё прочее.

Падение доверия к «коллективному» и индивидуальному Путину отражается, в том числе, и в таком странном выборе фильма на День Победы.

– Я был 9 мая в Москве – по моим впечатлениям, День Победы прошёл очень хмуро, и не только из-за погоды: атмосфера была недружелюбной и даже несколько подавляющей, полиция на улицах – какой-то напряжённой и злой. Даже предпраздничный день в Новосибирске прошёл гораздо душевнее. Что не так с национальным праздником в столице в этом году?

– Всё то же, о чём мы говорим: он перестал быть праздником. К сожалению... Потому что, на мой взгляд, 9 мая – лучший день в истории Советского Союза: было уничтожено мировое зло.

– Уничтожение Гитлера означало, что общий объём зла на планете снизился.

Потому это прекрасный и великий день. Но праздника, увы, давно нет.

– Есть мнение, что вместо дня национального горя и подвига – по существу своему, антивоенного дня – праздник Победы стал днём милитаристского бряцания оружием, популистской «заботы о ветеранах» и, в общем-то, одним из столпов того, что журналист Игорь Яковенко называет даже не «государственной пропагандой», а просто «информационной войной».

– Я думаю, Игорь абсолютно прав.

– В свете этого, как вам кажется, какова реального роль этого праздника для нашей власти – и для нашего общества?

– Для нашей власти этот праздник является частью той кампании, которую они ведут для легитимации себя любимых. Поскольку на 22-й год нахождения у власти они не могут ничего предъявить – мол, да, мы 22 года у власти, но зато посмотрите, какие в стране зарплаты, дороги и т. д. Этого они сказать не могут. Ну как – могут, но мы не поверим.

Единственное обоснование того, что они у власти – это враги вокруг и внутри. Нужна предвоенная ситуация по периметру наших границ – и репрессии внутри. День Победы в том варианте, который сейчас даёт наша власть – это день нашего противостояния всему миру.

– Нас хотели уничтожить, мы сплотились вокруг нашего тогдашнего вождя и дали достойный отпор – нас опять хотят уничтожить, мы опять сплотимся вокруг вождя и опять дадим достойный отпор.

Вот что говорит власть, для них это важный праздник, они строят историю нашей страны и нашей российской гражданской нации из этих трагических лет Великой Отечественной войны. А для общества этот праздник – очередная потеря. Это был день реально значимый для людей – и когда Сталин запрещал его отмечать, и когда Брежнев разрешил – не то чтобы люди этот день праздновали, слово «праздник» не очень подходило, но люди этот день всегда помнили.

– Сейчас, к сожалению, мы лишились дня, который объединял бы нас всех. Общей даты, общей эмоции, общего чувства – власть нас, к сожалению, лишила.

– Если подытожить – вам кажется, что объединяющий, терапевтический ресурс Дня Победы уже иссяк?

– Боюсь, что да. Не знаю, можно ли будет его когда-нибудь восстановить – но сейчас, к сожалению, я его не вижу. Хотя для многих людей этот день остаётся праздником. Но у власти изначально был свой день, а у нас – свой. И наши чувства никак не корреспондируют с тем, что говорят и делают наши начальники.

– То есть, теперь подлинный день Победы – это личное дело каждого?

– Думаю, что да.

Васильев Николай.