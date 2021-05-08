День Победы стал главным праздником для россиян, обойдя Новый год и день рожденья

День Победы стал главным праздником для россиян, за его важность высказались 95% опрошенных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса поиска работы SuperJob.

По данным сервиса, в списке самых главных праздников День Победы занял 1 место с 95% голосов респондентов при этом 81% охарактеризовал праздник однозначно положительно, еще 14% – скорее положительно. На втором месте находится Новый год, он получил одобрение у 94% россиян, а на 3 месте расположился день рождения с 92% голосов проголосовавших.

Большинство россиян также дали положительную оценку Международному женскому дню, его одобряют 90% опрошенных и Дню защитника Отечества (89% респондентов)

Как уточняется, наименьшее одобрение заслужили День России и День народного единства. Согласно опросу, также выяснилось, что женщины относятся к праздникам толерантнее мужчин. Так, День России одобрили 88% опрошенных женщин и 74% мужчин, а День народного единства – 83% женщин и лишь 8% мужчин.

Исследование проводилось среди экономически активного населения России старше 18 лет. В нем приняли участие 1600 респондентов.