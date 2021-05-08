Почти 80% россиян считают зарплату чиновников неоправданно высокой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», в котором опрошенные назвали профессии с слишком высокой зарплатой.

В число профессий с самими завышенными зарплатами вошли: чиновники (так считают 79% опрошенных), топ-менеджеры (38%), риелторы (29%), финансисты (25%), юристы (22%), менеджеры по продажам (21%), IT-специалисты (21%), маркетологи (17%), дизайнеры (11%), бухгалтеры (5%), врачи (4%).

По 1% опрошенных считают, что слишком много получают инженеры и преподаватели.

В рамках проведенного опроса, респонденты также назвали справедливую зарплату для некоторых работников по их мнению. Чиновники должны зарабатывать не более 89 тысяч рублей в месяц. Топ-менеджеры – 103,2 тысячи, риелторы – 76,6 тысячи рублей. IT-специалисты заслуживают по мнению россиян самую высокую зарплату из всего списка – 108,6 тысячи рублей. Финансисты должны получать 102,3 тысячи, юристы – 95,9 тысячи, а менеджеры по продажам – 91,2 тысячи рублей.

В апреле исследователи рассказали, в каких профессиях можно получать зарплаты от 500 тысяч рублей. В топ самых высокооплачиваемых работ вошли: брокер по работе с клиентами (от 600 тысяч до 3 миллионов рублей до налоговых вычетов), гендиректор международного бизнеса (от 800 тысяч до 1,5 миллиона), директор по развитию рекламного бизнеса (от 400 тысяч до 3 миллионов рублей).

На высокий доход также может рассчитывать стоматолог-ортопед (до 750 тысяч рублей на руки), директор по персоналу (от 500 до 700 тысяч рублей на руки), управляющий директор золотодобывающей компании (от 500 до 600 тысяч рублей до вычета налогов) и космонавт (от 300 до 500 тысяч рублей), в зависимости от опыта.