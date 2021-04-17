Названы вакансии с зарплатами более 500 тысяч рублей

Российские брокеры, стоматологи, директора могут получать зарплаты от 500 тысяч рублей.

С начала года работодатели предлагали около 2,5 тысячи вакансий с «космическими» зарплатами, об этом рассказали РИА Новости, ссылаясь на исследование HeadHunter. Сегодня в России таких осталось около 1 тысячи.

Согласно данным, около половины вакансий, а именно 47%, с таким доходом находятся в Москве и Московской области. В Краснодарском крае — 33%, в Санкт-Петербурге — 8%, в Татарстане и Свердловской области всего 2% вакансий предлагаются с полумиллионной зарплатой. На всю Россию приходится лишь 8% таких вакансий.

Уточняется, что чаще всего «космические» зарплаты готовы предложить в сферах продаж, строительства, недвижимости, IT, интернет-телекома, консультирования и высшего менеджмента.

При этом 8% такой работы предполагает удаленку, а в каждой десятой вакансии среди требований указан английский язык.

В топ самых высокооплачиваемых работ вошли: брокер по работе с клиентами (от 600 тысяч до 3 миллионов рублей до налоговых вычетов), гендиректор международного бизнеса (от 800 тысяч до 1,5 миллиона), директор по развитию рекламного бизнеса (от 400 тысяч до 3 миллионов рублей).

На высокий доход также может рассчитывать стоматолог-ортопед (до 750 тысяч рублей на руки), директор по персоналу (от 500 до 700 тысяч рублей на руки), управляющий директор золотодобывающей компании (от 500 до 600 тысяч рублей до вычета налогов) и космонавт (от 300 до 500 тысяч рублей), в зависимости от опыта.