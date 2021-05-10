День Победы в Москве: Фоторепортаж Sobesednik.ru

Корреспондент Sobesednik.ru запечатлел наиболее яркие моменты празднования 9 мая в столице.
10 мая, понедельник
09 мая, воскресенье
08 мая, суббота
07 мая, пятница
Корреспондент Sobesednik.ru запечатлел наиболее яркие моменты празднования 9 мая в столице.
обозреватель
В лидерах Евровидения-2021 у букмекеров – Мальта. Вероятность победы певицы Дестини Чукуньере оценивается в 20%. Она будет участвовать вместе с Манижей в первом полуфинале, и самое печальное, что стиль ее композиции с эдаким ломаным музыкальным ритмом отчасти схож с российской песней. Только у Дестини все сделано гармоничнее и профессиональнее
Экономист
Я уже давно об этом говорю, но вот наконец и власти публично констатировали: финансовая ситуация в регионах на грани катастрофы и нужно каким-то образом начинать решать эти проблемы. Только вот способ, каким они предлагают их решать, всего лишь полумеры. Думаю, в 2029-м ситуация воспроизведется в тех же масштабах, что сейчас
писатель, журналист
Все эти люди отрывают от работы врачей и учителей, ничего созидательного при этом не делая. То есть они, по сути, портят жизнь тем, кто реально что-то меняет, и в этом заключается их главная обязанность. Причем сами они не получают от этой как бы работы ни малейшего удовольствия – я же вижу. Они приличные люди, вы что