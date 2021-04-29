Ревве и Вайсбергу запретили использовать в комедии песню с Олимпиады-1980

Действие новой комедии Марюса Вайсберга и Александра Реввы «Прабабушка лёгкого поведения. Начало» развивается вокруг московской Олимпиады 1980 года. В фильме используется множество известных песен (из репертуара Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, ВИА «Самоцветы» и др.), а кульминация событий приходится на исполнение Львом Лещенко и Татьяной Анциферовой прощальной песни, под которую улетает олимпийский Мишка.

Однако оригинальная композиция «До свидания, Москва» в картине не звучит. Вместо неё использована похожая мелодия с другими словами. Почему – режиссёр Марюс Вайсберг объяснил Sobesednik.ru после премьеры.

– Мы не смогли очистить права на неё, нам не дали, – сказал Марюс. – Конечно мы хотели её использовать, ведь с оригиналом ничто не сравнится. Пришлось выкручиваться.

Марюс Вайсберг

В новой «Прабабушке…» (это уже третий фильм франшизы, в прокате с 6 мая) герой Александра Реввы перевоплощается не только в дерзкую женщину зрелых лет, но также в Валерия Леонтьева и Льва Лещенко, и попадает в жёсткие лапы спецслужб. Сюжет закручен вокруг разного рода нелегалов, кишащих в советской Москве, агентов КГБ и ЦРУ и якобы планировавшегося теракта на церемонии закрытия Олимпиады.

Вайсберг включил в фильм аллюзии и на сегодняшние геополитические и шпионские страсти: угадывается пародия на Петрова и Боширова, а в качестве своеобразного «кольца всевластия» фигурирует опаснейшее вещество «Старичок».

Фильм должен был выйти ещё в новогодние каникулы, однако Александр Ревва рассказал Sobesednik.Ru, что создатели не успели закончить работу над ним в срок.