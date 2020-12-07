Александр Ревва: Концерты сейчас нужно отменить и подумать о врачах

Шоумен Александр Ревва довольно нервно вёл церемонию национальной музыкальной премии «Виктория», которая проходила в Кремлёвской дворце без зрителей.

Во время записи телеверсии шоу Ревва ходил по лестницам на сцене, смотрел на пустые кресла кремлёвского зала и молил «Вселенную, чтобы всё это закончилось». Один раз сорвался на режиссёра шоу за то, что пришлось держать паузу, пока готовился молодой артист (проект Niletto), а артист вышел без декораций и даже без яркого костюма.

В фойе пустого Кремля Александр бродил тоже непривычно грустным, но ответил на вопросы Sobesednik.ru.

– Сейчас ограничивают число зрителей на концертах. Много споров – от «всё разрешить» до «всё отменить». Что, на ваш взгляд, правильно?

– В данный момент, глядя на, то, что делает руководство, менеджмент страны, мне кажется, конечно, концерты нужно отменить. Как бы сложно не было артистам, считаю, что нужно переждать, подумать прежде всего о людях и – самое главное – о людях-врачах. У них просто нет сил, они не успевают лечить.

Да, очень тяжело, целая индустрия в упадке. У меня тоже всё отменилось, перенеслось. Но я не плАчу, это такое испытание. Вообще, очень много индустрий сейчас без пяти минут банкроты.

– С новогодними корпоративами тоже всё плохо?

– Есть какие-то корпоративы, но… Самое обидное не про корпоративы. Самое обидное – всё-таки отсутствие залов, забитых людьми, которые покупают билеты на концерты. Мы очень скучаем. Я по крайней мере.

Зато мы успели снять фильм «Прабабушка легкого поведения», я вас всех приглашаю в феврале. Это будет вакцина.

– Он же должен был в новогодние каникулы выйти…

– Мы ушли с них.

– Из-за коронавируса?

– Нет. Слишком большое кино сняли, компьютерная графика, не успеваем.

– Говорят, появился такой формат как онлайн-корпоративы. Вы уже сталкивались с ним?

– Пока не было такого. Но, кстати, хорошая идея. Полагаю, что это будущее, а то уже и настоящее.