Александр Ревва: Концерты сейчас нужно отменить и подумать о врачах

Шоумен Александр Ревва довольно нервно вёл церемонию национальной музыкальной премии «Виктория», которая проходила в Кремлёвской дворце без зрителей.
Во время записи телеверсии шоу Ревва ходил по лестницам на сцене, смотрел на пустые кресла кремлёвского зала и молил «Вселенную, чтобы всё это закончилось». Один раз сорвался на режиссёра шоу за то, что пришлось держать паузу, пока готовился молодой артист (проект Niletto), а артист вышел без декораций и даже без яркого костюма.
В фойе пустого Кремля Александр бродил тоже непривычно грустным, но ответил на вопросы Sobesednik.ru.
– Сейчас ограничивают число зрителей на концертах. Много споров – от «всё разрешить» до «всё отменить». Что, на ваш взгляд, правильно?
– В данный момент, глядя на, то, что делает руководство, менеджмент страны, мне кажется, конечно, концерты нужно отменить. Как бы сложно не было артистам, считаю, что нужно переждать, подумать прежде всего о людях и – самое главное – о людях-врачах. У них просто нет сил, они не успевают лечить.
Да, очень тяжело, целая индустрия в упадке. У меня тоже всё отменилось, перенеслось. Но я не плАчу, это такое испытание. Вообще, очень много индустрий сейчас без пяти минут банкроты.
– С новогодними корпоративами тоже всё плохо?
– Есть какие-то корпоративы, но… Самое обидное не про корпоративы. Самое обидное – всё-таки отсутствие залов, забитых людьми, которые покупают билеты на концерты. Мы очень скучаем. Я по крайней мере.
Зато мы успели снять фильм «Прабабушка легкого поведения», я вас всех приглашаю в феврале. Это будет вакцина.
– Он же должен был в новогодние каникулы выйти…
– Мы ушли с них.
– Из-за коронавируса?
– Нет. Слишком большое кино сняли, компьютерная графика, не успеваем.
– Говорят, появился такой формат как онлайн-корпоративы. Вы уже сталкивались с ним?
– Пока не было такого. Но, кстати, хорошая идея. Полагаю, что это будущее, а то уже и настоящее.