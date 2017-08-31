Александр Ревва: Толоконников называл меня сыном

В июле не стало Владимира Толоконникова. Sobesednik.ru поговорил с его коллегами по фильму «Бабушка легкого поведения».

Один из последних фильмов Толоконникова стала комедия «Бабушка легкого поведения», которая является в некотором смысле прощанием легенды советского кино со зрителями...

42-летний юморист Александр Ревва снял Владимира Толоконникова в своем фильме «Бабушка легкого поведения». 17 августа его показали во всех кинотеатрах страны. Владимир Алексеевич сыграл пенсионера, живущего в доме престарелых, в прошлом отсидевшего в тюрьме и мастерски взламывающего замки. Персонаж Толоконникова положил глаз на главную героиню – бабушку, которую сыграл Ревва, пытался всячески добиться ее сердца: дарил цветы, приглашал на свидания.

– С Владимиром Алексеевичем мы познакомились на премьере фильма «СуперБобровы» в прошлом году, – вспоминает исполнитель главной роли и сценарист «Бабушки легкого поведения» Александр Ревва. – Я подошел к нему, поздоровался, мне было приятно, что он меня узнал. Рассказал, что пишу сценарий фильма: «Есть роль, которую можете сыграть только вы!», на что он ответил: «С удовольствием!» Вскоре позвонил Владимиру Алексеевичу и сказал, что готовимся к съемкам и очень ждем его. Встретились уже на съемочной площадке комедии «Бабушка легкого поведения», долгое время не расставались, вместе работали каждый день. Я отдал ему свой гримваген (гримерка на колесах, там артисты готовятся к съемкам, отдыхают. – Авт.). Работать с Владимиром Алексеевичем было очень комфортно, и я очень ценю, что между нами были отношения, как у отца с сыном.

Александр Ревва Фото: Global Look Press

– Владимир Толоконников был невероятно талантливым, обаятельным и точным комедийным артистом. Он был полон жизни и молодого задора – мы потеряли ярчайшую звезду русского кино, – скорбит режиссер фильмов «Бабушка легкого поведения» и «Любовь в большом городе» Марюс Вайсберг.

По словам близких Толоконникова, он чувствовал себя хорошо, играл в родном Театре русской драмы им. Лермонтова в Алма-Ате. в свои последние дни он тоже работал, снимался в продолжении комедии «СуперБобровы» в одной из главных ролей. Владимир Алексеевич был в прекрасной форме, в 70 лет он отжимался 30 раз на кулаках, любил много гулять пешком. Правда, была у него одна вредная привычка – он много лет курил по пачке в день. Видимо, пагубная зависимость и послужила одной из причин внезапной смерти. Его сердце остановилось ночью.

Но еще он очень переживал по поводу всего, что происходило в России и его родном Казахстане, по поводу перемен, которые происходили в кино и умах молодежи.

«Я в артисты шел не за славой, ей-богу, даже не думал об этом. Хотел, чтобы я плакал – и зритель плакал, я смеялся – и зритель смеялся, – признавался в одном из телевизионных интервью актер. – О зарплате тоже не думал, тем более что деньги в театрах платят небольшие. Это сейчас в актеры идут ради славы те, у кого денег мешки. В наше время это особенно видно, когда государству наплевать на искусство, только слова-слова, а на деле актеры выживают как могут. Вон посмотрите на этих безголосых по телевизору – и не хочешь их смотреть, а они отваливают миллионы и их «бе-ме» целыми днями крутят по каналам. Вот раньше были певцы – та же Зыкина или Русланова – какие голоса! Или, например, Высоцкий – хоть и безголосый, но ему было что сказать, был талант! А сейчас что?! Пока они там, наверху, не поймут, что надо начинать с человека, а не с инвестиций, будет бардак. А пока воровство будет продолжаться, будут процветать бездушие, грязь, чернуха на экранах. Я счастливый человек: в детстве видел настоящее, поэтому у меня сейчас душа болит. Не могу мимо этого безобразия пройти, страдаю, но ничего не могу перевернуть...

Актер – образ жизни, мышления. Вот у меня после работы хватает сил, только чтобы розы на даче посадить, очень люблю эти цветы. Жалко, что в этом году не все саженцы прижились, но еще посажу. Я уйду, а цветы останутся...»

Свои последние аплодисменты и цветы Толоконников принимал 20 июля в Московском доме кино, великого актера похоронили в этот же день на Троекуровском кладбище столицы.