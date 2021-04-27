"Ради победы на "Евровидении" готов на все!": Киркоров сделал громкое заявление

Настоящий звездопад случился на премии «Золотой хит» телеканала Music Box Gold.

Звезды в этот вечер удивляли роскошными нарядами и, конечно же, смелыми заявлениями.

Юрий Антонов появился на церемонии одним из первых. В последнее время мэтр редко выходит в свет, проводя большую часть времени в своем загородном особняке. На участке у Антонова живет 40 кошек, 17 собак, петух и 20 белок! Живность он оставил только ради того, чтобы получить награду. В этот вечер его признали лучшим композитором-мелодистом 21 века.

– В России много премий проходит, но такого наплыва гостей – популярных, известных и красивых – я первый раз встречаю.

Филипп Киркоров слушал мэтра, затаив дыхание. А после признался: сам он стал артистом только благодаря Антонову.

– Юрий Михайлович – великий человек! – заявил Филипп. – Если бы не было Антонова, Леонтьева, Лещенко, я бы, наверное, не выбрал эту профессию, потому что на них я ориентировался.

Киркоров появился на премии с Натальей Гординенко, которая вскоре выступит на «Евровидении». «Для меня очень важно, чтобы эта красивая девушка почувствовала вашу поддержку!» – заявил певец.

В этот вечер Филипп получил награду за создание отдельной культуры музыкальной империи, за невероятные шоу и культовые образы. Статуэтку он получил из рук ведущих церемонии – Анны Грачевской и Кирилла Палинова. Поп-король узнал, что награда Music Box Gold оказывается, помогает исполнять желание.

– Скажите, о какие места ее надо потереть? – вопрошал Филипп. – Я готов это сделать. Ради победы на «Евровидении» я готов на все.

Никас Сафронов в этот вечер рассказывал о личной жизни. Самый известный художник страны признался: на личном фронте у него всего хорошо. Правда, свою пассию Сафронов не афиширует.

– Женщины – мое вдохновение, – заявил Никас. – Без них не было бы картин, которые я пишу каждый день!

В это время на сцене появилась Ольга Бузова. Зрители тут же вскочили со своих мест и стали активно танцевать.

– Я стояла за сценой, смотрела, как выступает Анита Цой, меня аж трясло, – не скрывала эмоций Ольга. – Я очень нервничала. Сейчас думаю, когда наступит момент, когда я перестану волноваться. Наверное, никогда.

Ольгу в этот вечер наградили за яркие достижения в музыке. А Сергей Мазаев получил статуэтку за создание новых современных музыкальных форм в области популярной музыки. За кулисами артист признался, что испытывает проблемы.

– Голоса совсем нет! – заявил Мазаев. – Сорвал!

А вот у Хабиба голос звучал прекрасно. Его хит «Ягода-Малинка» пел весь зал. Завершилась церемония ближе к полуночи.

Кстати:

Кто еще получил награды?

Лариса Долина – за легендарное творчество, за возможность наслаждаться хорошей и качественной музыкой, за вклад в развитие культуры и музыкального искусства России.

Любовь Успенская – за многолетнюю верность профессии, за вклад в развитие музыкального шоу-бизнеса.

Денис Клявер – за многолетний вклад в развитие популярной музыки.

Анита Цой – за неоценимый вклад в развитие популярной музыки.

Сергей Зверев – за активную гражданскую позицию и вклад в развитие искусства.

Митя Фомин – за золотой хит «ПятницаВечер» по версии телезрителей канала Music Box Gold.

Алексей Чумаков – за талант и выдающийся вклад в развитие музыкального искусства.

Хабиб – за вклад в развитие популярной музыки и прорыв года.

Дима Билан – за истинный патриотизм в продвижении российской музыкальной культуры на международных конкурсах и фестивалях.

EDGAR и Елена Воробей – за творческую работу в музыкальной индустрии.