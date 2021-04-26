"Ты – сладкий врун": Киркоров поставил на место обнажившегося Костюшкина

Грандиозный концерт «Удачные песни», организованный радио «Дача», прошел в Москве. В этот вечер на сцене блистали звезды. Не менее жарко было и за кулисами. Особенно повезло Филиппу Киркорову – он рассмотрел все прелести Стаса Костюшкина.

В этот вечер в концертном зале собрался целый звездный десант: Валерия, Жасмин, Анита Цой и Таисия Повалий, которая специально прилетела в Москву из Киева.

Не обошлось и без Филиппа Киркорова. Поп-король появился вместе с Натальей Гордиенко, которая вскоре отправится на «Евровидение». Впрочем, вскоре Фил переключил свое внимание на Стаса Костюшкина. Увидев за кулисами Киркорова, Стас неожиданно стал осыпать его комплиментами.

– Филипп Киркоров – мой самый любимый певец. Он лучший. А еще с каждым годом становится все моложе и моложе, – закричал Костюшкин и бросился к поп-королю.

Филипп заметно растерялся, а Стас стал стягивать с себя футболку, демонстрируя накаченные бицепсы и кубики на животе. Киркоров с нескрываемым интересом рассматривал фигуру артиста. Впрочем, вскоре опомнился и поставил Стасика на место.

– Ты – сладкий врун! – выпалил поп-король, но рассматривать тело певца продолжил.

Стаса все происходящее совсем не смущало. Постояв с Филлипом пару минут, он отправился к журналистам.

– Номер карточки скину чуть позже, – выкрикнул Костюшкин Киркорову.

Сам Филипп, правда, вскоре удалился. Услышав вопрос об Алле Пугачевой, Киркоров неожиданно помрачнел и поспешил на выход.