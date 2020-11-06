Страшно за Платона: Костюшкин заявил, что сыну Собчак угрожает опасность

Певец Стас Костюшкин предупредил Ксению Собчак о необходимости строго оберегать 3-летнего ребенка.

Признание Стаса Костюшкина в том, что его изнасиловали в 8-летнем возрасте, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Эта исповедь певца разделила тогда общество на два лагеря. Одни искренне ему сочувствовали, а другие обвинили в грязном пиаре. Ксения Собчак и вовсе посмеялась над артистом...

– Я эту историю впервые рассказал гораздо раньше, когда родился Богдан (сын Стаса Костюшкина. – Прим. Sobesednik.ru), то есть 14 лет назад, – напомнил 49-летний артист в интервью Вячеславу Манучарову в его YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». – И сейчас мне говорят: «Что вы хайпите?» Я не хайплю. Меня просто спросили – я сказал: «Мне страшно, я боюсь выпускать своего ребенка на улицу».

Мы его выпускаем, а я все время хожу за ним, смотрю, куда он пошел… – признается певец. – Меня удивило, когда начали писать: «Мы к вам нормально относились, а теперь терпеть вас не можем», «Удивительно, как ты зашкварился». Но мне все равно.

Напомним, что чудовищная история с 8-летним Стасом произошла в поле недалеко от завода. Он с друзьями там часто гулял после школы, хотя место было небезопасным. Будущий певец первым заметил, как к их малолетней компании приблизились парни 17-18 лет.

– Для меня это были очень взрослые дядьки, – подчеркнул Костюшкин в разговоре с Манучаровым. – Когда они начали подходить, я смекнул, что нам надо отходить… Там садок небольшой был, и я уже туда начал сваливать. Один из них кричит мне: «Ты далеко пошел?» Я остановился. Он: «Родителям их (друзей) передай, что я вот здесь их закопаю».

Это, наверное, был самый мой смелый поступок – я не побежал, а вернулся обратно.

А потом случилось то, что случилось. «Мы не понимали, что это такое, – заверил Стас. – Я потом очень долго хотел убить этого человека».

Костюшкин признается, что эта история оставила неизгладимый след в его биографии.

– Осталась травма на всю жизнь, она никуда не девалась, – констатирует Стас. – Я вот открытый такой, но бывает, что я просто очень боюсь людей. В этот момент я сразу иду в спортзал или на ринг, начинаю биться, и у меня этот страх исчезает.

Когда Ксения Собчак пошутила о случившемся с Костюшкиным в том духе, что, мол, «скоро всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина», она лишилась многих рекламных контрактов. Но как выяснилось, сам артист на нее не в обиде. Единственное, за что он переживает – чтобы такая же участь не постигла сына телеведущей Платона, которому сейчас 3 года.

– Я нормально к Ксюше отношусь. Знаю, для чего она это делает. Знаю, на каких хлебах она работает, – говорит Стас. – Обиды не было. Я ей сказал, что над этим шутить не надо. В своей передаче она сказала: «Изнасиловали Костюшкина». Не Костюшкина! Изнасиловали 8-летнего мальчика…