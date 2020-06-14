Собчак лишилась рекламного контракта из-за шутки про изнасилование Костюшкина

Косметический бренд Mixit в своем инстаграме подтвердил, что разорвал сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак, которая отпустила шутку об изнасиловании, пережитом певцом Стасом Костюшкиным.

Ранее артист рассказал в эфире шоу «Алена, блин», что в возрасте восьми лет его вместе с четырьмя друзьями-ровесниками изнасиловал мужчина.

Костюшкин отметил, что, когда он рассказал об этом случае впервые публично, многие родственники и знакомые начали спрашивать его, зачем он это сделал. Певец пояснил, что переживает за своих детей.

Позже телеведущая Ксения Собчак в антирекламе конституционных поправок отпустила шутку: «Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?»

Активисты движения против сексуализированного насилия посчитали шутку Собчак некорректной и решили использовать ресурс давления на компании, заключившие контракт с телеведущей, что принесло свои результаты.

«В философии бренда MIXIТ только добрые дела и положительные эмоции, мы не можем разделить неоднозначные высказывания Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество», — гласит официальное заявление компании Mixit.

Активисты продолжают атаковать инстаграм Audi, у которого тоже заключен контракт с Ксенией.

В телеграм-канале Собачк «Кровавая барыня» утвреждается, что 3 200 из 4 000 разгневанных сообщений поступают от ботов. «У нас заработал не институт репутации, а институт “поправок Конституции” и ботов, когда нулевые аккаунты создают хайп вокруг ничего по заказу», — пишет телеведущая.

Сам Костюшкин заявил, что тема сексуализированного насилия не может подходить для сатирического контента.

Ранее Собчак критиковали за публикацию видео в поддержку движения #BlackLivesMetter, которую она сопроводила композицией «Убили негра». Позже выяснилось, что это стало наказанием для Ксении на шоу «Comment Out», где участники либо выполняют отвратительные задания, либо публикуют скабрезные записи в своих инста-аккаунтах.