"Идеальное место": Зеленский придумал, где встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что самое подходящее место для переговоров по установлению мира на Донбассе с российским коллегой — Ватикан. Так он ответил на вопрос журналистов итальянского издания La Repubblica.

«Святой Престол мог бы стать идеальным местом для разговоров о мире на Донбассе», — пояснил Зеленский в своем письме.

Украинский лидер заверил, что его встреча с Владимиром Путиным определенно состоится и положит конец войне на юго-востоке Украины. Он добавил, что это «необходимое» условие.

Напомним, словесная перепалка о переговорах между Москвой и Киевом началась, когда в офисе Зеленского рассказали о проигнорированной просьбе о телефонном разговоре с Владимиром Путиным ещё 26 марта, после чего представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что никаких подобных запросов не видел. Тогда Зеленский предложил президету РФ встретиться в любой точке украинского Донбасса, на что получил ответ в виде приглашения в Москву. В Киеве заявили, что визит в Москву считают некорректным предложением.