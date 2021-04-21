Зеленский пригласил Путина на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться на территории Донбасса. Свое предложение он озвучил в видеообращении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

В нем Зеленский сначала обращается к народу, в котором отмечает, что Украина 2021 года сильно отличается от Украины 2014 года и готова защищать свои границы.

«Мы не боимся, потому что есть и мощная поддержка международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с Президентом Совета Европы и Генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, – на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России», – говорит Зеленский в видео.

После президент напоминает, что ему было предложено встретиться на линии разграничения.