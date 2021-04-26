Переговоры с Кремлем и иммиграция на Запад: политолог о дальнейшей судьбе Навального

«У меня пропадает чувствительность отдельных участков ног и рук, и я бы хотел знать, что это такое и как это лечить. Однако, с учетом определенного прогресса и других обстоятельств, я начинаю выход из голодовки», – с такими словами Алексей Навальный обратился к сторонникам и общественности два дня тому назад, попутно добавив, что требования о допуске к нему необходимого медицинского специалиста он при этом не снимает.

Примечательно, что незадолго до этого заявления лечащие врачи оппозиционера призвали его прекратить голодовку, которую он начал еще 31 марта, сославшись на то, что политик был перевезен в гражданскую больницу, где смог получить хоть какое-то обследование.

К слову, для ряда экспертов недавнее заявление Алексея Навального неожиданным не стало. К примеру, российский политолог Марат Баширов отмечает, что оппозиционеру в сложившихся условиях остается только вступить в переговоры, поскольку «шантажировать Кремль» ему больше нечем. Впрочем, в своих рассуждениях эксперт приводит аргументы, ряд которых вызывает вопросы.

К примеру, он утверждает, что фильмы-расследования без Навального больше никто не снимает, однако нашумевшая лента о «секретной даче Путина на Валдае» вышла уже после того, как Алексей Анатольевич объявил о голодовке. Другое дело, что столь же серьезного резонанса, как, к примеру, ролик о «дворце под Геленджиком», новый фильм не вызвал.

Зато в чем Баширов точно прав, так это в оценке поддержки оппозиционера, поскольку прошедшие 21 апреля митинги вряд ли впечатлили Кремль.

«Все, что остается Навальному – это вступить в переговоры. Все его аргументы для шантажа Кремля закончились. Фильмы больше никто без него не снимает, акции достаточной массовки не набирают, а ФБК* уже, считайте, признана экстремистской организацией. Да и западная поддержка не работает, а сам вопрос по Навальному оказался в хвосте повестки. Кроме того, в ближайшие годы он не сможет принять участие в выборах из-за судимости.

Открытым остается вопрос о том, как, с кем и о чем вести переговоры, а также каким образом подать сигнал? Группа элитной поддержки Навального утратила свой самый важный аргумент его использования – абсорбирование протеста. Это произошло после того, как она начала атаковать ФСБ и президента Путина. Это что-то вроде красной линии, которую не стоило пересекать, а потому теперь ему необходимо самому входить в разговоры и вести переговоры напрямую. Правда, для этого придется сказать много о скрытых приводных механизмах его политической карьеры и в итоге выбирать иммиграцию на Запад», – пишет Баширов в своем авторском Telegram-канале.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».