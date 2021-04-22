Чехия поставила Кремлю ультиматум. Выслать могут ещё 60 человек из посольства

До полудня 22 апреля у России есть время принять обратно 20 чешских дипломатов, которых Москва выслала в ответ на признание персонами нон грата 18 диппредставителей РФ. В противном случае ответ будет пропорциональным, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Подчеркивается, что ультиматум в адрес России им согласован с главой правительства и президентом Чехии, передает издание iDNES.

Накануне Sobesednik.ru писал, что в ближайшее время, когда г-н Кулганек возглавит МИД, Прага может возобновить «чистку» российского посольства. Дело в том, что высылка дипломатов с двух сторон хотя примерно равнозначна количественно, но вовсе не пропорциональна: после высылки 18 российских дипломатов в Чехии осталось ещё 27 дипломатов и 67 технических сотрудников из РФ. При этом высылка 20 дипломатов оставила в России лишь пять сотрудников дипмиссии, включая посла.

Глава МИД Чехии заверил, что если Москва не примет условия ультиматума, ответом может стать высылка ещё порядка 60 человек из российского посольства: «Речь шла бы примерно о шестидесяти людях. Целью является то, чтобы это соответствовало состоянию , какое сейчас [наблюдается] в нашем посольстве в Москве», — передает его слова ТАСС.

Официальная Прага также в настоящий момент проводит консультации с коллегами из Нидерландов и Великобритании, чтобы перенять их опыт дипломатической конфронтации с Россией (упоминаются крушение Боинга MH17 и отравление Скрипалей соответственно).

Напомним, что Сенат Чехии принял резолюцию, согласно которой правительству рекомендуется выдворить из страны вообще всех российских дипломатов, кроме посла, а также порвать договор о дружественных отношениях с РФ.

Всё это обусловлено недавно выпущенным расследованием журналистов и чешских правоохранительных органов, которые установили, что за взрывом склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году стоят шесть сотрудников российского ГРУ во главе с генералом Андреем Аверьяновым. Также сообщается, что в диверсии, которую в Чехии обозначили как «акт государственного терроризма», участвовали Александр Мишкин и Анатолий Чепига, известные по отравлению Скрипалей как «Петров и Баширов».