Косноязычный, любит плитку больше, чем Собянин: почему народ не поддержал Белозерцева

Sobesednik.ru расспросил координатора «Левого фронта» в Поволжье Сергея Падалкина, почему никто не вышел на улицы в поддержку арестованного экс-губернатора, а также о личных качествах Ивана Белозерцева.

Напомним, бывший глава Пензенской области, задержанный по подозрению во взяточничестве, останется в СИЗО до 20 мая.

Неубедительно выиграл выборы

– В народе Белозерцев популярностью не пользовался. Ходили упорные слухи, что на второй срок он не пойдет из-за очень низких рейтингов. Но, видимо, в ситуации с пандемией было не до перемен. Президент ему чуть ли не последнему дал согласие на новый срок – видимо, решение об этом было под вопросом до самого конца.

Результат в 78%, с которым он победил, по мнению многих, – нарисованный. Сейчас под подозрение СК о вбросе попала одна из председателей участковой избирательной комиссии. Но это только один случай. Наблюдатели по видеокамерам заметили вбросы ещё на четырех участках этого района. А сколько их было по всей области?

Всё замостил плиткой

– В Пензенской области такая же история с плиткой и бордюрами, как в Москве, если не хуже. Сперва в городе поменяли все тротуары. Потом на трассах начали ставить бордюры, что вообще-то опасно и может приводить к аварийным ситуациям. Потом люди случайно обнаружили, что плитку уложили даже на крышу детской областной больницы – полнейший идиотизм. При этом вся плитка и все бордюры производства одной и той же фирмы (ООО «Пензенский завод строительных материалов». – Прим.Sobesednik.ru). Другие фирмы у нас просто не выигрывают тендеры.

Пристроил сыновей

– Его сыновья — Александр и Данила – были крупными областными бизнесменами. У каждого имеется по несколько компаний. Если правоохранительные органы захотят эту историю раскрутить, думаю, можно завести еще несколько уголовных дел. Взятка, в которой Белозерцева сегодня подозревают — это, видимо, верхушка айсберга. Это, я считаю, больше дело Шпигеля, чем губернатора.

Не умеет говорить с людьми

– Белозерцев достаточно косноязычный. Многие видели его выступление в Чемодановке, где он обвинил во всем Америку и Запад. На слух это ещё можно как-то воспринимать, но если напечатать эту речь и прочитать, вообще ничего не поймешь. Белозерцев редко общался с простыми людьми.

У нас от здания Правительства, где он сидел, до Драматического театра – буквально несколько минут пройти пешком. Но Белозерцев все равно садился в служебный автомобиль и ехал эти 450 метров.

Плохо сработал в истории с цыганами

– Сейчас уже многие забыли, что Белозерцев дважды общался с народом в Чемодановке. Сперва был стихийный митинг у Дома Культуры. Туда приехал губернатор и выступил с речью. Люди его послушали, а потом пошли и перекрыли федеральную трассу. То есть, он их не успокоил, а даже наоборот. Люди, которые работают в администрации президента, мониторят такие ситуации. И делают выводы.

Подробный материал о крахе Ивана Белозерцева читайте в ближайшем номере газеты «Собеседник».