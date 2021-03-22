Пензенский губернатор не признает вину. Его дело связывают с переделом фармрынка

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявляет, что он не брал взятку, которую ему приписывает Следственный комитет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Никто из шести фигурантов дела ее [вину] не признал», — поясняет собеседник агентства. Эти сведения частично подтверждает Ольга Дружинина из Общественной наблюдательной комиссии, поговорившая с задержанным Борисом Шпигелем, который заявил, что отрицает свою вину.

Уточняется, что губернатор находится в ИВС на Петровке в Москве и уже сегодня следствие будет ходатайствовать о его аресте. Одновременно ОНК сообщает, что Белозерцева в ИВС на Петровке нет.

Главу региона подозревают в получении взятки в размере 31 миллиона рубелей от главы фармкомпании «Биотэе» Бориса Шпигеля. Они оба были задержаны вместе с гендиректором ОАО «Фармация» Антоном Колосковым. При обыске у губернатора нашли 500 миллионов рублей, что в 100 раз превышает его задекларированный за 2019 году доход. По данным «Коммерсанта», следствие намерено также проверить причастность Белозерцева ко всем выявленным Счетной палатой нарушениям в правительстве, начиная с 2015 года. По данным СП, потери от них составляют 2,9 миллиарда рублей.

«Белозерцев был абсолютно лояльным губернатором-единороссом, почвенником и консерватором», — поясняет «Ведомостям» политолог Евгений Минченко. Он полагает, что никаких существенных претензий к главе региона у Кремля не было, в пользу этого свидетельствует и тот факт, что Владимир Путин лично поддержал его на выборах осенью 2020 года.

Дело, по мнению Минченко, в первую очередь направлено против Шпигеля и передел фармацевтического рынка в России. Как пишет The Bell, его компания «Биотэк» занимала лишь 10 место по объему фармдистрибуции в 2020 году, а вот прирост её выручки составил 104% — фирма заняла третье место по доле госзакупок, что обусловлено её ролью в поставке ковидных тестов и противовирусных средств.

При этом политолог Александр Кынев полагает, что дело против Белозерцева вполне укладывается в логику обычных чисток губернаторского корпуса. В версию о переделе рынка не верят и в фармацевтической среде, в частности, против неё высказывается гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Предполагаемой заменой губернатора Белозерцева, по крайней мере в качестве врио, эксперты называют сенатора от Пензенской области Олега Мельниченко либо Вячеслава Гладкова, который, впрочем, уже является врио губернатора Белгородской области.