Задержанный по делу о взятках губернатор продолжает оставаться главой региона

Руководство Пензенской области не имеет возможности отстранить губернатора Ивана Белозерцева от занимаемой им должности, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники в правительстве региона. Снять его может президент страны, поддержавший его кандидатуру на выборах менее полугода назад.

Никаких правовых оснований для того, чтобы отстранить Белозерцева от управления регионом, нет, поясняет собеседник агентства. Фактически, никто не мешает подозреваемому в продаже влияния чиновнику продолжить руководить регионом, по крайней мере кабинет министров «не располагает [таким] документом». К тому же временного исполняющего обязанности губернатора назначить не может никто кроме самого губернатора или президента России. «Такое решение может быть принято на федеральном уровне», — подтверждает источник.

При этом в пресс-службе губернатора сообщают, что правительство продолжает работать в штатном режиме.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в размере 31 миллион рублей, пообещав создать конкурентные преимущества компании Бориса Шпигеля «Биотэк», которая была одним из крупнейших поставщиков медизделий для региональных госучреждений во время пандемии. Во время обыска у губернатора, по данным источника ТАСС, обнаружили наличные, дорогие часы и автомобили на 500 миллионов рублей.

Аналогичный прецедент произошел в прошлом году, когда был задержан глава Хабаровского края Сергей Фургал. Лишь спустя 11 дней с того дня президент РФ Владимир Путин снял его с должности и назначил врио Михаила Дегтерева. При этом на момент снятия с должности и до сих пор Фургал формально является невиновным (пока его вина не будет доказана в суде). Юристы обращали внимание на то, что по закону президент не имел права снимать губернатора с должности с формулировкой «по утрате доверия» на основании подозрения в совершении преступления, однако суд тогда отклонил иск, заявив, что его может подать только сам Фургал.

При этом арест оппозиционного губернатора Фургала вызвал масштабную общественную кампанию: граждане региона месяцами ежедневно выходили на митинги, требуя отпустить его и перенести разбирательства из Москвы в Хабаровск. В случае с единороссом Белозерцевым, который осенью 2020 года выиграл выборы с результатом 78%, никаких протестов не наблюдается, нет даже сообщений об одиночных пикетах в связи с его задержанием.