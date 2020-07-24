В Хабаровске юрист подал на Путина в суд из-за незаконной отставки Фургала

Глава хабаровской юридической организации по защите прав граждан Алексей Жданов обратился в Верховный суд в связи с указом президента РФ Владимира Путина об отставке бывшего губернатора Сергея Фургала «в связи с утратой доверия». Он уверен, что уголовное преследование не является законным основанием для отставки. Жданов потребовал отменить указ президента, но в тот же день получил отказ в принятии искового заявления. Об этом пишет издание Dvhab.

«Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в силу приговором суда», — говорится в заявлении Жданова. Он также ссылается на ФЗ №184, где перечисляются возможные причины для губернатора с должности: возбуждение против него уголовного дела таковым не является, уверен юрист.

По мнению Верховного суда, такое заявление не может быть принято к рассмотрению, так как указ Путина якобы не затрагивает «права, свободы и законные интересы истца». Отметим, что истцом в деле является Жданов, ответчиком — Путина, а Фургал указан как заинтересованное лицо.

Хабаровчанин намерен продолжать отстаивать свое мнение о незаконности отставки Фургала с поста главы региона.

Ранее в этом году на Путина уже подал в суд экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, который также счел свою отставку незаконной. Его дело ВС принял к рассмотрению, однако до разбирательства он не дожил: после подачи заявления Игнатьев был госпитализирован с пневмонией и коронавирусом, а вскоре скончался.