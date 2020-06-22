Правозащитник: Говорили, что Игнатьева добьют и он не доживет до суда

Что стало причиной загадочной смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, разбирался Sobesednik.ru.

Михаила Игнатьева считали одним из самых необычных руководителей регионов.

На фоне вошедших в моду у Кремля технократов он казался слишком живым и даже чудаковатым. То выгонял чиновников на зарядку, то обзывал оппонентов. А после того, как в шутку заставил эмчеэсовца подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, его выгнали с госслужбы с волчьим билетом. Но недавно стало известно, что упрямый чуваш, как называли Игнатьева, подал иск к Путину из-за своего увольнения. Сам Игнатьев в это время уже лежал в больнице с коронавирусом.

– Сразу пошли разговоры, что его добьют, он не доживет до суда, так как слишком высоко замахнулся, – прокомментировал «Собеседнику» правозащитник из Чебоксар Алексей Глухов. – Прошлым летом он, всегда крепкий и спортивный, получил инфаркт, а уже после увольнения, как говорили, оформил инвалидность. После скандального увольнения госслужба ему не светила, как и «губернаторская» пенсия. Никаких выплат он тоже не получил. Искал работу, вроде даже наклюнулось что-то по коммерции. Но предварительно решил подлечить сердце и лег в питерскую клинику, где раньше делал операцию, на профилактическое лечение. Но не повезло – подхватил коронавирус. С конца марта он уже боролся сразу с двумя недугами.

Больница, иск к президенту, смерть – все это породило массу слухов.

– Про иск стало известно в июне, но подан он был еще до болезни, в марте. Просто из-за карантина суд зарегистрировал его только 20 мая. Связывать смерть с иском я бы не стал, – говорит Глухов. – Путину и его окружению выгоднее, чтобы Игнатьев как истец против президента был жив и здоров.

Эксперт считает, что причиной гибели Игнатьева стала тяжелая патология сердца, которая не давала ему оправиться от коронавируса. С мая экс-глава Чувашии находился в реанимации на искусственной вентиляции легких, а в последнее время – на ЭКМО, аппарате, который обогащает кровь кислородом, когда легкие уже практически не работают.

– Он был уже без сознания. Ослабленный иммунитет плюс нервы загнали его в могилу, – считает Глухов. – В день его смерти в Чебоксарах появился баннер «Спасибо вам!» Он ведь был простой, рубаха-парень. Если бы не неудачное руководство регионом – вообще отличный.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2020 под заголовком «"Говорили, что его добьют и он не доживет до суда"».