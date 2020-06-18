Скончался экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Уволенный с поста главы Республики Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице. Ранее он был доставлен в стационар с воспалением легких на фоне коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс», уточняя, что пока нет официального подтверждения этой информации.

Игнатьев стал широко известен в политических новостях после ряда скандалов. Сначала его третировали за призывы «мочить» журналистов, а после — за то, что заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины.

В конце января президент РФ Владимир Путин убрал Игнатьева с поста главы субъекта «в связи с утратой доверия». Но Игнатьев оспорил это решение в Верховном суде. Заседание должно было состоятся 30 июня.

Руководил регионом Михаил Игнатьев девять лет, но в итоге после ряда скандалов даже был исключен из партии «Единая Россия».