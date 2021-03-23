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"Честно накопить сотни миллионов нельзя": эксперт отметил странности в аресте Белозерцева

Политика
13:18, 23 марта 2021

"Честно накопить сотни миллионов нельзя": эксперт отметил странности в аресте Белозерцева
Иван Белозерцев // Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Иван Белозерцев // Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Что странного в аресте пензенского губернатора Ивана Белозерцева? Эксперт по региональной политике, руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев ответил на главные вопросы о громком деле.

– Стало ли неожиданностью дело Белозерцева?

– Некоторые сигналы, которые указывали бы на коррупцию, были. Были вопросы к его сыновьям (Александр и Даниил работали в крупном бизнесе и на госдолжностях. – Прим. Sobesednik.ru). В целом, он был типичным середняком. Звезд с неба не хватал, но и каких-то фантастических провалов не допускал. Это, кстати, и свойство региона. Пензенская область – это такая сельскохозяйственная территория. Агросектор не дает привести ситуацию к полной катастрофе, но и успехов здесь достигнуть сложно. В этом смысле они друг другу подходили.

Дмитрий Журавлев // Фото: соцсети

– За Белозерцева проголосовали 78 процентов. Выйдут ли за него, как за Фургала?

– Здесь ничего не будет. Жители Хабаровска восприняли все произошедшее как атаку на их право выбирать себе Губернатора. Это был губернатор не от "Единой России", поэтому люди его воспринимали как своего. Тем более, это Дальний Восток, где термин "наш" – вообще ключевой. В Пензе губернатор от правящего большинства. Люди его воспринимают как смену времен года. Куда от него денешься – он есть и все. Поэтому особого горя от того, что его больше нет, они не испытывают, поскольку своим не считают.

– Задержание Белозерцева напоминает полный разгром. Следственный комитет даже заявил, что его выборы в Пензенской области сфальсифицированы.

– Это задержание многим необычно. Есть ещё фигура взяткодателя – Бориса Шпигеля. Начиная с задержания Хорошавина (экс-губернатор Сахалина – Прим. Sobesednik.ru), никогда не говорилось о взяткодателе. Не говорилось по очень ясной причине – взяткодатель писал заявление. А по закону, такой человек освобождается от ответственности. Таким образом, взяткодатель становился инструментом, чтобы посадить взяточника. В данном случае он заявлений не писал. Поэтому неизвестно, кто ещё был инструментом.

– Иван Белозерцев прославился в стране после русско-цыганского конфликта в Чемодановке. Может быть, это стало началом конца?

– Это не имеет отношения к сегодняшней ситуации. Конфликт в Чемодановке важен только для оценки Белозерцева как администратора и политика. Этот эпизод показывает, что он политик средний. Чтобы не сказать – не очень хороший. Но разве в России это повод для увольнения? Тот же Фургал или губернатор Хакасии с административной точки зрения куда слабее.

– Депутат Александр Хинштейн сказал, что это, возможно, не последний задержанный губернатор в этом году.

– Вполне возможно. Тем более, учитывая связи Хинштейна в МВД. Действительно, внимание к деятельности губернаторов резко возрастет. Это может быть сигналом для других. Белозерцеву вменяется взятка в 31 миллион, и ещё минимум 300 миллионов нашли у него дома. Это что, он от зарплаты откладывал? Значит, взятка, вероятно, не первая.

Не верю я, что можно честно накопить сотни миллионов, будучи государственным работником. Я и сам был чиновником – помню, сколько мне платили.

– Кому из губернаторов сейчас нужно задуматься?

– На Северный Кавказ надо посмотреть внимательнее. Не потому что там губернаторы чем-то хуже, а просто там стиль другой. Богатство начальника воспринимается не как коррупция, а как что-то естественное. Как крылья для птицы. Я помню как я с вице-премьером одной кавказской республики перекрикивался в его столовой, потому что она была, как футбольное поле, – ты на одном краю, а он на другом.

Зато я точно знаю, кому можно не задумываться. Мэру Москвы Сергею Собянину.

Теги: #Иван Белозерцев #Губернаторы

Рубрика: Политика

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