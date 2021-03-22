Взятка в 31 млн – это семечки: чем богат клан Белозерцевых и почему им было мало

Как арестованный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе с сыновьями выстроил бизнес-империю, узнал Sobesednik.ru.

Иван Белозерцев выстроил настоящий семейный бизнес вместе со своими сыновьями, говорят эксперты. Теперь он отправлен в СИЗО по обвинению в коррупции. Но до недавних пор никаких претензий к клану Белозерцевых не было, несмотря на странности в их бизнесе.

Как устроен семейный бизнес Белозерцевых

Семья Белозерцева, как и полагается у российских чиновников, успешно занимается бизнесом еще с нулевых. Причем, как следует из данных системы СПАРК, успехи начались после того, как чиновник стал мэром Пензы (а впоследствии возглавил Пензенскую область).

На сегодняшний день сыновья арестованного – Александр и Данила Белозерцевы, являются владельцами около десятка предприятий.

Интересы Александра Белозерцева лежат в энергетике и недвижимом имуществе. В ноябре 2020 года он добавил в свой портфель 50% доли ООО «Производственно-коммерческое предприятие нефтегазового оборудования», которое занимается производством арматуры. Компания регулярно получала госзаказы от АО «Кузбассэнерго», «Красноярской теплотранспортной компании» и «Назаровской ГРЭС», причем тендеры по большей части проходили на безальтернативной основе.

Владимир Путин и Иван Белозерцев//фото: Global Look Press

Партнером Александра Белозерцева по другому бизнесу (ООО «Алеф») является предприниматель Алексей Наумов – человек, довольно близкий к властям Пензенской области. До 2018 года он возглавлял «Областную газоэнергетическую компанию», учредителем которой является департамент госимущества Пензенской области.

Согласно ЕГРЮЛ, основным видом деятельности «Областной газоэнергетической компании» являются операции с недвижимым имуществом. Фирма неоднократно приобретала квартиры у «Агентства ипотечного кредитования Пензенской области». Ее учредителем опять же является региональный департамент госимущества. Sobesednik.ru не удалось обнаружить каких-либо претензий со стороны ФАС из-за возможного конфликта интересов.

Бизнес Александра Белозерцева активно перекликается с уголовным делом его отца, которого обвиняют в коррупции через систему регионального минздрава.

Дело в том, что до 2008 года сын Ивана Белозерцева руководил ритуальной компанией «Харон». В 2006-м вокруг нее разогрелся громкий скандал, когда стало известно, что главврачи подстанций Скорой помощи обязали своих подчиненных докладывать этой фирме обо всех случаях смерти граждан. Врачи посчитали такой приказ нарушением этики и обратились к общественности.

Иван Белозерцев стал мэром Пензы по решению местных депутатов 25 марта 2005 года. А за три дня до этого его сын Александр возглавил ООО «Харон».

Иван Белозерцев//фото: Global Look Press

Бизнесом занимается и другой сын пензенского губернатора – Данила Белозерцев. В 2018 году он стал совладельцем радио с незатейливым названием «Радио Станция». Еще один его актив был также связан с ритуальными услугами – до 2011 года он являлся совладельцем ООО «Ритуал», но компания была ликвидирована.

Кирилл Кабанов: Иван Белозерцев находился в долгой оперативной разработке

Для уголовного дела в отношении Ивана Белозерцева были все предпосылки, сказал в интервью Sobesednik.ru председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

— По Пензе были обращения граждан и бизнеса – они говорили, что губернатор со своими сыновьями выстроил бизнес-модель, и утверждали, что он вошел в коррупционные отношения, где есть региональный бизнес. Но была еще и оперативная разработка, – объяснил Кабанов.

Одно дело – когда есть заявитель, говорящий о том, что у него вымогают взятку, это самая простая модель. А когда нужно доказать, что это коррупция – это другая модель.

Разработка может вестись до полутора-двух лет. И я думаю, что в этом случае была модель долгой оперативной разработки с разных сторон.

— Мы все уже были свидетелями обысков у полковников Захарченко и Черкалина, во время которых находили астрономические суммы. Но то Москва. А здесь – относительно небольшая Пенза. И полмиллиарда рублей, найденных оперативниками. Это не перебор?

— Я думаю, что нет, не перебор. Ведь Пенза не самый бедный регион с точки зрения ресурсов. С точки зрения людей – возможно.

Но, как правило, так и бывает: чем богаче главы регионов, тем беднее сами регионы. И наоборот.

Я думаю, что найденные деньги являются косвенным доказательством незаконного обогащения.

Белозерцев во время задержания//фото: стоп-кадр видео YouTube-канала СК РФ

— Но зачем хранить такие большие деньги у себя дома? Ведь в один прекрасный момент придут люди в масках и все это найдут.

— Я тоже задавал подобные вопросы людям на службе. Конечно, в 1990-е денег было меньше, но они были. И они говорили: во-первых, эти деньги просто не успели отмыть и поместить на зарубежные счета. А во-вторых, деньги могут пригодиться, когда к тебе придут оперативники с обысками...

кстати

В чем обвиняют Ивана Белозерцева

В понедельник, 22 марта 2021 года, Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на два месяца – до 20 мая. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Белозерцев с января по сентябрь 2020 года получил от предпринимателя Бориса Шпигеля и его жены, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на общую сумму более 31 млн рублей. Шпигель был задержан вместе с Белозерцевым.

Деньги якобы передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на услуги по контролю качества лекарств и изделий медицинского назначения, приобретаемых за счет средств бюджета для учреждений здравоохранения Пензенской области.

13 сентября 2020 года Белозерцев был избран руководителем Пензенской области (баллотировался от партии «Единая Россия»). За него проголосовали 78,72% избирателей.

По делу также проходят заместитель главы представительства Пензенской области в Москве Федор Федотов и еще четверо обвиняемых.