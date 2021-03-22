Ху из мистер Шпигель: бывший тесть Баскова, "друг Белозерцева", король лекарств от ковида

Sobesednik.ru напоминает, кто такой Борис Шпигель, которого подозревают в даче взятки пензенскому губернатору, и за что он задержан.

Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву предъявлено обвинение в получении взятки. В сообщении Следственного комитета (СК) утверждается, что чиновник получил (взятку) через посредников «в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей». По данным СК, Белозерцев получал деньги за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», поставлявшей для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области лекарства, изделия медицинского назначения и реактивы. При этом взяткодателями, как следует из сообщения ведомства, выступали глава «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. Всем им, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову, предъявлено обвинение.

Следствие полагает, что Шпигель за оказываемую помощь передал Белозерцеву автомобиль марки «Mercedes Benz» V250d и часы фирмы «Breguet» стоимостью 5,7 миллионов рублей. Также Шпигель вместе с Колосковым передали в качестве взятки губернатору 20 миллионов рублей, сообщил собеседник РБК в СК.

Так кто же такой Борис Шпигель, помимо того, что ранее он был тестем и по совместительству продюсером Николая Баскова? Их пути, впрочем, давно разошлись.

От сенатора до фармгиганта

Борис Шпигель – российский миллиардер, бывший сенатор от Пензенской области. Сейчас его семья активно осваивает фармацевтический рынок. И по информации того же РБК, на фоне пандемии коронавируса имеет довольно неплохие прибыли, в том числе и от госзакупок. Именно холдинг Шпигелей стал официальным дилером двух препаратов от COVID-19 («Авифавир» и «Арепливир»), а также диагностических тест-систем BIOZEK и дезинфицирующих средств в медучреждения регионов России. Его выручка выросла почти в два раза, а сама группа стала крупнейшим поставщиком продукции, направленной на борьбу с пандемией.

Компанию «Биотэк» Борис Шпигель основал в 1991 году. В её структуру входят фармацевтический завод «Марбиофарм» (Йошкар-Ола), завод «Биодез» (Лыткарино), более 250 аптечных сетей в Пензе, Ростове, Нижнем Новгороде и Кирове, а также пензенский медцентр «Эскулап». В холдинге «Биотэк» Шпигель указан как глава совета директоров.

У миллиардера есть дочь Светлана. Она и была супругой Николая Баскова. Супружеская пара развелась несколько лет назад, у них есть сын Бронислав.

Николай Басков и Светлана Шпигель // фото: Global Look Press

С бизнесом дела у Шпигеля обстояли неплохо: госконтракты текли рекой, а заработанные суммы были просто огромны. Это началось еще в начале нулевых, когда Пенза предоставила Шпигелю экспериментальную площадку для отработки новой схемы снабжения лекарствами льготников и больниц, закупавших все необходимое через тендеры. Бизнесмен, по информации издания «Пенза-онлайн», добился от тогдашнего губернатора Василия Бочкарева решения о создании единого регионального аптечного склада, что дало ему возможность оценивать весь объем доставляемых в регион лекарств и медпрепаратов.

А когда Бочкарев вторично подтвердил свои претензии на губернаторство, компании Шпигеля стали и так называемым уполномоченным складом для эксклюзивных поставок лекарств льготникам через аптечную сеть и в лечебно-профилактические учреждения города и области. В апреле 2003 года как раз Бочкарев предложил социально ориентированному монополисту место в Совете Федерации, а через месяц благодарный сенатор произнес фразу: «Пензенский народ добрый, открытый, благородный, он достоин лучшего… Если бы мне предложили стать сенатором от Самарской области, я бы туда не пошел. Они сами по себе богатые, у них все есть».

С тех пор и на многие годы вперед многие конкурсы на поставку лекарств и средств медицинского назначения вольно или невольно выигрывали подконтрольные Шпигелю компании. В Совфеде бизнесмен выступал против ужесточения госконтроля за сертификацией лекарств. Как пишет «Лайф», на профильном рынке его называли «фармуполномоченным».

Обвинения в коррупции

В мае 2013 года Борис Исаакович заочно сложил с себя полномочия сенатора, объяснив это тем, что в ноябре 2012 года он был избран главой международного фонда «Мир без нацизма», что якобы не позволяет ему оставаться в Совете Федерации. На самом деле, как полагают эксперты, уход Шпигеля напрямую касался его профессиональной деятельности и связан со скандалом вокруг обвинения в коррупции израильской компании «Teva» и ее филиала в России.

По информации «Moscow-Post», на рынке считают не случайным, что Шпигеля взяли именно по делу Белозерцева. Так как их отношения – это «древняя история».

Существует версия, что дело заведено именно «под Шпигеля», а не Белозерцева, так как в России идет война фармакологических компаний, обострившаяся в период пандемии коронавируса.

Во всяком случае, свежий январский факт наталкивает на мысль, что это может быть правдой. Газета «Коммерсантъ» тогда сообщила, что «Биотэк» потерял государственный контракт на дорогостоящий препарат – «Экулизумаб», который применяется для лечения редких заболеваний крови. Если в декабре 2019-го – январе 2020-го Минздрав РФ закупал его у группы Шпигеля, то в 2021 году новым поставщиком стал «Фармстандарт» Виктора Харитонина.