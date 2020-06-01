Новость про "Авифавир" похожа на рекламу: вирусолог о новом препарате от COVID-19

В России зарегистрировали первый препарат для лечения коронавируса. Что это – новое слово в борьбе с инфекцией или «вирусный» маркетинг? Sobesednik.ru выслушал мнение вирусолога.

Минздрав зарегистрировал первый препарат для лечения коронавирусной инфекции — препарат «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и «ХимРар».

Сейчас препарат проходит финальную стадию клинических испытаний. Его будут принимать 330 пациентов. Планируется, что уже 11 июня он может поступить в российские больницы, будет поставлено 60 тысяч курсов «Авифавира».

– Я не знаю, почему это препарат называют российским, – говорит вирусолог Анатолий Альтшейн. – Это лекарство было разработано в Японии под названием «Фавипиравир», у нас оно было скопировано и синтезирован дженерик. Можно ли его назвать первым препаратом против коронавируса? У нас для лечения применяются противомалярийные препараты — хлорохин, гидроксихлорин…Что касается его высокой эффективности, то это вопрос совершенно не ясный: сначала препарат должен пройти клинический этап испытаний. И думать, что сейчас произошел прорыв вроде изобретения пенициллина, которое изменило медицину, не стоит.

Ученый считает, что новость о лечебных свойствах «Авифавира», направленных на коронавирус, похожа на рекламу препарата.

Известно, что препарат использовался ранее для лечения разных РНК-вирусов, в том числе против вируса Эбола. Его основное побочное воздействие – на плод. Как следует из инструкции, в доклинических исследованиях «в дозировках, схожих с клиническими или меньшими, наблюдалась гибель эмбриона на ранней стадии». «Авифавир» противопоказан не только женщинам, но и мужчинам во время планирования беременности.