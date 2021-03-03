Коля, ты не президент! Дробыш жестко высмеял Баскова за охрану и лимузин

Продюсер Виктор Дробыш раскритиковал показушность шикарной жизни Николая Баскова.

В шапке Instagram Виктор Дробыш представился подписчикам не продюсером, музыкантом или композитором, а Заслуженным артистом России. Он пояснил, что надпись – всего лишь формальность, Дробыш придерживается позиции: «Если даже у тебя есть возможность снять клип, не делай этого, лучше делай то, что у тебя хорошо получается».

Продюсер негодует из-за того, что каждый пользователь интернета может заявить себя кем угодно. По его словам, понятие «артист» теряет ценность, и это неплохо, просто вступают в силу новые законы шоу-бизнеса.

В данный момент Дробыш занимается продвижением группы «Не говори маме», участники которой исполняют собственные песни, за что они, безусловно, благодарны продюсеру: «Шеф дал нам полную свободу, даже душевую построил, чтобы мы могли ночевать в студии, но обязал писать хиты», – комментирует участник бойс-бэнда.

Дробыш признался в трепетном отношении к певице Валерии, ещё до знакомства с артисткой ему нравился её голос, творчество и всё, что с ней связано. Имея за плечами опыт работы с Кристиной Орбакайте, написав хиты для Авраама Руссо, он всё равно переживал перед первой встречей с Валерией.

Виктор Дробыш высмеял "президентские амбиции" Баскова

Дробыш озвучил певице свою идею, но уточнил: ему нужен рассказ о её жизни, чтобы знать «что болит». Валерия рассказала о потерянной любви – так в творческом союзе певицы и композитора появилась песня «Была любовь».

В интервью YouTube-каналу «Ковальский» Виктор был откровенен и высмеял современные пиар-ходы некоторых артистов: «Приезжаешь на музыкальную премию, видишь огромный лимузин, за которым бежит охрана, следом едет автомобиль сопровождения.

Думаешь: «Неужели Клинтон приехал?» А это, оказывается, Басков!

Раньше артисты не были богатыми людьми, ездили на метро, были ближе к народу», – вспоминает былые времена композитор.

Анна Дубиницкая.