"От дружбы до кровати один шаг": почему Басков никак не женится

15 октября Николаю Баскову исполнилось 44 года. В его жизни было много женщин, но натуральный блондин по-прежнему один.

Как певец потерял единственного сына Бронислава

Многие уже и не помнят, но одна женщина все же смогла отправиться под венец с «золотым голосом» России. Единственной супругой народного артиста стала дочь популярного продюсера Бориса Шпигеля – Светлана Шпигель. Поженились влюбленные в начале 2001 года, через пять лет на свет, несмотря на злые языки, обвинявшие Баскова в жажде наживы и раскрутки, появился первый и единственный на сегодняшний день ребенок Баскова – Бронислав.

Николай Басков с женой (уже бывшей) Светланой Шпигель/фото: Global Look Press

Наследник не смог уберечь брак родителей, уже через два года супруги развелись. Как писали в СМИ, причиной расставания послужил плотный график Баскова, однако явно были и другие проблемы, ведь Светлана полностью оборвала связь бывшего мужа с сыном.

Даже фамилию Брониславу сменили: если раньше мальчик носил двойную фамилию Басков-Шпигель, то сейчас он просто Шпигель.

Прилюдно отказался от Оксаны Федоровой

После расставания со Светланой все новые отношения Баскова с женщинами напоминали пиар-акцию. Так, спустя некоторое время после развода Николай стал часто появляться на публике вместе с телеведущей и Мисс Вселенной Оксаной Федоровой. На ежегодном конкурсе «Новая волна» Басков объявил о скорой свадьбе, а в 2009 году и вовсе подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом. Поклонники ждали скорого торжества.

Два года пара не давала СМИ никаких комментариев, при этом Николай и Оксана появлялись на мероприятиях также вместе и с удовольствием позировали фотографам. И вдруг в 2011 году на сцене Кремлевского дворца Басков объявил о расставании с Федоровой.

Оксану Федорову певец носил на руках, а потом бросил/фото: Global Look Press

– Для меня это было несколько неожиданно, – говорила Федорова о поступке Баскова. – Я догадывалась. Но не могла предположить, что это произойдёт именно так, открыто, на глазах у зрителей. Но, с другой стороны, я увидела свои настоящие чувства, свои настоящие переживания. Я не знала, что он так скажет...

Были ли секс у Баскова и Волочковой?

Не успели поклонники отойти от новости о разрыве любимой пары, как артист закрутил новый роман – с балериной Анастасией Волочковой. Официально они свои близкие отношения не подтверждали, однако с удовольствием выкладывали совместные фото, в том числе из общих поездок, в сеть.

Роман Николая с Анастасией поклонники расценивали как пиар-отношения. На очередные провокационные вопросы журналистов Басков ответил:

– Мне все равно – верят, не верят. И Настя говорила, и я – у нас очень близкие отношения.

У нас от дружбы к кровати – один шаг. Понимаете? Туда и обратно.

Поклонники не верили в искренность отношений Баскова и Волочковой/фото: Global Look Press

Я не понимаю, почему не верите. Наши отношения нас полностью устраивают. Зачем нам идти в брак? Что мы там найдем? Мы уже там бывали, у обоих есть дети. Просто опять ей надеть свадебное платье, а мне фрак? Собрать всю тусовку, журналистов? Снова напишут, что PR. Поэтому мы живем в свое удовольствие.

Какие женщины нравятся Баскову

В 2014 году Басков вывел в свет новую возлюбленную, начинающую певицу Софи Кальчеву. Влюбленные выступали вместе, Софи сопровождала Николая практически на всех светских раутах. В интервью Sobesednik.ru Кальчева рассказала, какие женщины нравятся Баскову.

Софи Кальчева/фото: соцсети

– Я знаю, что Николаю нравятся статные женщины, обязательно жизнерадостные. Взаимопонимание тоже не последний момент, – говорила нам Софи. – Николай, как и любой человек, со своими особенностями. Если он переживает о чем-то, его лучше не трогать. Он уходит в себя, расставляет все по полочкам. В такие моменты я не беспокою его.

Софи трогательно отзывалась о возлюбленном, а в телефоне у нее он был записан как «Ник мой».

Почему сорвалась свадьба с Викторией Лопыревой

По рассказам Софи, да и самого Баскова, их отношения напоминали гостевой брак. Оба жили в разных квартирах, а встречались в свободное от работы Николая время. Любовь Софи и Николая продлилась три года, в 2017 году пара рассталась.

Все произошло так внезапно, что поклонники узнали об этом, когда «золотой голос» уже начинал строить новые отношения – с моделью Викторией Лопыревой. Которой вскоре сделал предложение руки и сердца. Свадьба постоянно откладывалась по разным причинам: то невеста занята, то мама Баскова просила перенести, то пятое, то десятое. О разрыве отношений официально Басков и Лопырева не заявляли, однако когда девушку заметили в положении, появились вопросы.

Как оказалось, влюбленные давно расстались, о чем сообщил сам Николай Басков, отвечая на вопросы журналистов о беременности Виктории.

Басков сделал предложение Лопыревой, но забеременела модель от другого мужчины/фото: Global Look Press

– На самом деле мы с Викой решили остаться друзьями еще в январе, просто мы не сочли нужным об этом сообщать, – признался Басков. – С Викой мы фактически не видимся. Правда, периодически созваниваемся по телефону. Мы в добрых отношениях, всегда рады друг друга слышать, но я не лезу в ее личную жизнь, а она в мою. Я не считаю корректным задавать ей такие личные вопросы. Тем более про беременность. Я про это не знал. Если это правда, то за Вику очень рад. Но я к этому факту отношения не имею.

В сухом остатке: Басков по-прежнему не женат, а Лопырева, по слухам, находится на грани развода с отцом своего ребенка.

О какой семье мечтает Басков

Время идет, и журналисты постоянно спрашивают артиста, когда же он все-таки женится, создаст настоящую семью. Недавно Николай Басков ответил на этот вопрос.

– Хочу, как у всех: загородный дом, детей, прекрасную, веселую жену, чтобы мы были тютелька в тютельку, как говорят.

С годами женщин уже по-другому оцениваешь. Я нагулялся с разнообразными девушками, где-то просто были мимолетные романы, где-то отношения… Хочу влюбиться! Думаю, уже пора. Где-то там есть та, которая сделает меня счастливым, сделает меня отцом.

По материалам: НТВ, Татар-информ, КП.

Вера Павлова.