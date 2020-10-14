Малахов сглазил Лопыреву: шоу-бизнес обсуждает развод модели с "мужем-голодранцем"

Светская тусовка замерла в ожидании новости о разводе роковой разлучницы Виктории Лопыревой с супругом – бизнесменом Игорем Булатовым. Ну как бизнесменом? Он мог им считаться, пока был в браке с дочерью магната группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна – Татой. А теперь...

Виктория была романтическим увлечением Игоря. И чтобы не заморачиваться на содержание, он устроил ее работать в тот же «Ташир», да жил себе припеваючи на два дома. Но не нравилась Виктории роль любовницы, да и срок беременности уже поджимал. Казалось, на тот момент Лопырева так хотела замуж, что не очень задумывалась, на что будет жить.

Виктория «слила» фото совместного отдыха на Мальдивах в СМИ, Карапетяны молча выставили Булатова за дверь, счета с миллионами оказались корпоративными и заблокированными. Совет да любовь начались у пары в квартире Виктории и на деньги от рекламы в Instagram. Даже в качестве подарков от любимого ей приходилось демонстрировать старые украшения...

В таком финансовом пике пара протянула меньше года, и вот уже полтора месяца Игоря нет в инсталенте Лопыревой.

«Хотя Викино счастье, как мы помним, давно перестало любить тишину», – ехидничает телеграм-канал «Антиглянец».

В данный момент Лопырева с сыном отдыхает в Турции, а в бизнес-сообществе обсуждают тотальное банкротство ее супруга. Сама же Виктория пока никак не комментирует расставание.

Примечательно, что когда этот скандал только начинал набирать обороты, друзья говорили Виктории о том, что жених «гол как сокол». Общие с Татой знакомые, включая Андрея Малахова, перестали общаться с моделью. А сплетники предрекали, что пара не продержится и года, с нетерпением ожидая возвращения Виктории в статус искательницы спонсора.

Но чего только звездам не приходится терпеть ради инстаграм-сказки! Виктория явно хотела классики: ЗАГС-муж-малыш. Однако пазл не складывался. До Булатова Виктория была замужем за Федором Смоловым, там финансово все было хорошо, но футболисту было не до детей. «Федя сам еще ребенок», – говорила после развода Лопырева, которая старше Смолова на несколько лет.