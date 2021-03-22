Суд отправил пензенского губернатора в СИЗО до 20 мая

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев арестован Басманным судом Москвы на два месяца. Он пробудет в следственном изоляторе до 20 мая, если срок ареста не продлят.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Белозерцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая», — приводит ТАСС заявление пресс-службы суда.

Единороссу были предъявлены обвинения пока лишь по двум статьям: ему вменяют часть 5 статьи 291 (дача взятки в особо крупном размере) и часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Следствие считает, что глава региона получил 31 миллион рублей от крупного господрядчика, компании «Биотэк», поставляющей фармацевтические товары, в том числе тесты на коронавирус. Вместе с Белозерцевым были арестованы ещё пять человек: глава «Биотэка» Борис Шпигель, его супруга, директор фирмы «Фармация» Антон Колосков, а также Геннадий Марков и Федор Федотов. Все они помещены в СИЗО до 20 марта, уточняет «Медиазона».

Источники ряда СМИ утверждали, что при обыске у Ивана Белозерцева, занимавшего пост губернатора с 2015 года, обнаружили 500 миллионов рублей. По данным «Коммерсанта», его намерены проверить на причастность ко всем финансовым нарушениям, зафиксированным Счетной палатой с 2015 года. Их общая сумма составляет почти три миллиарда рублей. Однако пока среди предъявленных ему обвинений этого пункта нет.