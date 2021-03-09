Власти засекретили данные о семье предполагаемого отравителя Навального из ФСБ

Данные о недвижимости тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева и его сына стали государственной тайной. Сведения о ней были удалены из Росрееста и заменены наименованием «Российская Федерация», как это часто делают с информацией о государственных служащих высшего ранга. Кудрявцев известен тем, что именно он общался с Навальным по телефону.

О том, что Россреест засекретил данные о теще и сыне Кудрявцева, сообщают «Открытые медиа». В качестве подтверждения издание приводит официальные выписки ведомства — в них не меняются ни даты начала владения недвижимостью, ни номер госрегистрации права, ни доля, а только имя владельца.

Ранее журналисты уже обнаружили аналогичную коллизию с супругой Кудрявцева. Был ли признан секретным адрес самого сотрудника ФСБ, издание не уточняет. Он владеет лишь квартирой напротив, которую купил за наличные через два месяца после покушения на Алексея Навального.

Напомним, что в России так и не возбуждено уголовное дело об отравлении Навального.