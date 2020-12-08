Путин объявит об уходе и назовет имя преемника? Кагарлицкий о пресс-конференции президента

Известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей в последние месяцы резко повысил свою цитируемость в СМИ. И это не удивительно, ведь такое количество важной информации о жизни главы государства, о борьбе за власть в кремлевских элитах и возможных планах на транзит и даже скорую отставку с президентского поста, какое запустил в общественное поле профессор Соловей, выглядит рекордным для любого другого спикера в любой другой период времени.

Озвученные Валерием Дмитриевичем данные требуют дополнительной проверки и продолжают находиться в ранге самых обыкновенных слухов, но то, как на них отреагировали в Кремле в преддверии пресс-конференции российского президента Владимира Путина, не может не наталкивать на определенные мысли. К примеру, политолог Борис Кагарлицкий не стал ходить вокруг да около, а напрямую высказал подозрение о том, что в рамках предстоящего мероприятия с участием главы государства Путин может выступить с заявлением, о котором широким массам до его объявления знать совсем не обязательно. А профессор Соловей, как источник наиболее частых утечек из Кремля, вполне способен спутать властям карты.

«Недавний арест политолога Валерия Соловья в Петербурге многим показался абсурдным и даже каким-то жалким поступком, своего рода мелкой местью кремлевских чиновников за ту информацию, которую озвучивает профессор, но которая выливается по множеству других каналов. Однако в контексте назначенной на 17 декабря пресс-конференции российского президента эту историю можно рассматривать с несколько иной стороны.

Сразу стоит оговориться, что все мы питаемся слухами. Однако кто виноват в этом? Сама же власть и виновата, поскольку полностью закрылась от общественности, поскольку использует методы подготовки решений и их принятия, при которых никто ни о чем заранее не знает, а потому не может ничего публично обсудить, поскольку своей ложью даже по незначительным поводам создает ситуацию, при которой та или иная информация может дойти до общества только в виде слухов.

Как бы там ни было, но странная и неожиданная пресс-конференция Путина, которую назначили уже после отмены традиционного ежегодного послания главы государства к членам Федерального собрания, вызывает немало вопросов. Оправдаются ли ожидания тех, кто предсказывал, что именно в этот день президент России может объявить о своем предстоящем уходе в 2021 году и даже назовет имя преемника? Вероятней всего, на данный момент об этом неизвестно никому, в том числе самому Путину, ведь в Кремле ведется борьба, а глава государства по традиции откладывает принятие важных решений до последнего момента, надеясь, что у него будет шанс уклониться.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что на этом фоне утечки сами по себе превращаются в некий фактор политической интриги. И любое желание перекрыть тот или иной канал слива информации является вполне логичным. Соловья оставят под замком как раз до пресс-конференции президента. А после того, как Путин выступил, профессор Соловей будет отпущен. А все новости, если они вообще будут, народ, наконец, узнает от самого президента, а не через пересказы доктора исторических наук», – пишет Кагарлицкий в своем авторском Telegram-канале.