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Путину неприятен его "скорый уход": политолог рассказал о душевных терзаниях президента

Политика
13:16, 24 октября 2020

Путину неприятен его "скорый уход": политолог рассказал о душевных терзаниях президента

Если в последние несколько лет российские политологи активно вели дискуссию о транзите власти, пытаясь подойти к этому вопросу то с одной, то с другой стороны, то ближе к концу 2020 года риторика заметно изменилась. Сегодня в экспертной среде популярными стали лишь два сценария формирования будущей политической верхушки в стране: либо сохранение действующего президента Владимира Путина у власти через Госсовет с постепенным отходом от дел, либо полный уход главы государства. Так или иначе, дискуссия отныне строится лишь вокруг того, когда именно Владимир Владимирович оставит свой пост.

Не удивительно, что на фоне таких разговоров едва ли не каждое публичное высказывание президента России о своем будущем и будущем страны после 2024 года, когда истекает срок его нынешних президентских полномочий, заставляет армию политологов замереть и внимать каждому слову. Того и глядишь, президент сам намекнет на наиболее очевидный сценарий. И не так давно обозреватели и эксперты один из таких намеков получили. Получили они его в разрезе выступлений главы государства в рамках Дискуссионного клуба «Валдай» – мероприятия, которое президент не пропустил, несмотря на довольно жесткие меры безопасности в отношении его персоны в условиях пандемии. 

Как пишет политолог Татьяна Становая в своем авторском telegram-канале, наибольший интерес может представлять конструкция высказываний Владимира Владимировича в рамках его ответа про обнуление сроков, заданного политологом и журналистом Федором Лукьяновым.

«Вы прямо говорили, что возможность остаться после 2024 года является гарантией от интриг бюрократии и окружения, чтобы никто не рыскал глазами в поисках преемника. Но если это действительно так, то снова выходит замкнутый круг, они ведь всегда будут рыскать, а Вы всегда будете оставаться», – поинтересовался журналист у Путина. А вот ответ президент на этот вопрос позволил авторам сделать вывод о том, что саму тему своего ухода глава государства воспринимает принципиально в негативном ключе.

«Нет, это однажды, безусловно, должно закончиться. Я себе прекрасно отдают в этом отчет», – отметил Владимир Владимирович.

Эксперты сразу же отметили, что во фразе «отдаю себе отчет» кроется негативное восприятие самим Путиным своего ухода. «Это заведомо подразумевает признание чего-то опасного, нежелательного, неприятного, негативного и прочее. Так Путин воспринимает свой уход и со временем этот негатив будет только усиливаться», – пишут они.

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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