Валерий Соловей: Жена Медведева и олигархи хотят, чтобы он стал преемником Путина

Известный политолог рассказал о планах окружения Дмитрия Медведева сделать его старым-новым президентом России. И оценил шансы.

14 сентября экс-президент и бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил 55-летний юбилей. После роспуска Путиным правительства автор крылатой фразы «Денег нет, но вы держитесь» занял должность заместителя председателя Совета безопасности – негромкую и непубличную. Долгое время о Медведеве ничего не было слышно, и вот недавно председатель «Единой России» на партийном совещании предложил ввести в России безусловной базовый доход.

Что это – просто очередная инициатива или политическая заявка, означающая, что Дмитрий Анатольевич снова возвращается в строй? Об этом Sobesednik.ru спросил политолога Валерия Соловья.

– Я бы это пока назвал не политической заявкой, а заявлением, – говорит Соловей.

И это связано с общим внутриэлитным контекстом, с тем, что сейчас Медведев, по мнению ряда близких к нему людей и ряда олигархов, мог бы стать приемником Путина, – отмечает политолог.

Помимо того, что мы услышали – я имею ввиду заявление о базовом доходе, есть вещи, которые мы не видим. Это, в частности, консультации, которые люди из окружения Медведева пытаются наладить с истеблишментом Демократической партии США и даже, кажется, уже наладили. Предмет этих консультаций – российско-американские отношения в случае победы Байдена и отношения новой американской администрации, если она будет демократической, к тому, что Медведев, возможно, станет президентом, преемником.

Именно поэтому, по словам Валерия Соловия, Медведев не просто так завел речь о безусловном базовом доходе. Политолог уверен, что жена Дмитрия Анатольевича – Светлана Медведева (все помнят, что в статусе первой леди она была публичной и активной) – делает все возможное, чтобы ее супруг снова стал президентом РФ.

– Она интригует, стимулирует его, будит церковь (Светлана Медведева известна своей набожностью и плотной работой с РПЦ. — Прим. Sobesednik.ru). – Разными способами пытается помочь мужу вернуться в прежнее кресло.

При всем этом, как отмечает Соловей, у Медведева практически нет шансов снова занять президентскую должность:

– Во внутриэлитных раскладах он присутствует, но не думаю, что даже при нынешней системе голосования в России у него есть шанс быть избранным. Максимум, что ему светит, – тихий уход на покой без последствий.