"Обидно, когда твои мечты сбываются у других": Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

На этой неделе не стало Михаила Жванецкого и это, безусловно, стоит на первом месте, несмотря ни на какие выборы, потому что политики приходят и уходят, а шутить про них не перестают ещё долго, и дабы почтить память сатирика, мы сопроводим события его цитатами, как бы неприлично точны они подчас не были — и начнем мы с долгожданной победы Джо Байдена —

что бы кто не говорил об американском народе, «из двух зол он выбирает то, какое раньше не пробовал», а значит совсем не молодой «сонный Джо» в январе въедет в Белый дом, а Соединенные Штаты, как и весь мир, смогут вздохнуть с облегчением и отвести взгляд от твиттера, потому что безумной политической лихорадки прежнего президента, разрывающего каждые пару минут очередной договор, больше не будет, и на земном шарике воцарится относительное спокойствие, хоть и подтапливаемое ковидом, а Трампу мы говорим: «Как жаль, что Вы наконец-то уходите…», — пусть для России это вряд ли станет хорошей новостью, ведь Байден четко обозначил Москву как «противника», в то время как для Китая он использовал слово «оппонент», и это, конечно, отличается от восприятия мира Трампом, воевавшим последние годы именно с КНР,

но разве эти мелочи могут сравниться с накалом настоящей политической жизни, в которую с головой окунулся голодный по ней российский люд, привыкший, что результаты голосования ВЦИОМ сообщает за пару месяцев до начала выборов, — «Обидно, когда твои мечты сбываются у других!» — и президента, оказывается, можно сменить, и интригу сохранить, и выборы не превратить в балаган, как бы не брызгали слюной центральные каналы и едва ли кого представляющие депутаты Госдумы вроде Володина, заявившего, что это «постановочное шоу», даже слова Лукашенко об «издевательстве над демократией», который максимум представляет собой карикатуру на диктатора, не помешали россиянам на лавочках у подъезда (где вскоре начнет гадить Байден) обсуждать, сколько там бюллетеней подсчитано в Пенсильвании и Мичигане, ведь «хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было»,

а там, где мы есть, в селе Повалихино, где главой стала уборщица, голосованием за которую жители решили «прокатить» прежнего бюрократа, оказывается «работают социальные лифты» (!!!), отчиталась Путину Элла Памфилова — «порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости», — а президент вяло поддакивал, и ничего в нем не тряслось ни от гнева (а ведь было бы к месту), ни от паркинсона, об отсутствии которого у главы государства уже вынужден заявлять Песков, понятное дело, только усиливая тем самым подозрения, вбрасываемые разными политологами, но не сомневайтесь, Путин им отомстит — вот выйдет на пенсию и побьёт их у подъезда, ему ведь теперь можно — теперь у него неприкосновенность, которая даже за особо тяжкие привлечь бывших российских президентов не позволит, а учитывая сложность новой процедуры, экс-лидеры России смогут безнаказанно даже перформансы у здания ФСБ устраивать с сожжением на распятии, как это сделал акционист Крисевич, схлопотавший 15 суток, —

дал бы кто такую неприкосновенность санкционному Лукашенко, девизом которого, по классике, скоро станет: «Мы им обещаем-обещаем, обещаем-обещаем, а им всё мало!» — досидев 5 ноября прошлый срок, он абсолютно утратил легитимность, продолжая, однако, массовые избиения, задержания, обыски у Нины Багинской и попытки не пускать в страну её же собственных граждан, а граждане Беларуси тем временем напоминают китайского ретривера по кличке Пин Ань, который две недели, сбив лапы в кровь, шел до дома 100 км и в итоге добился своего, чего желаем и белорусам, но сами на справедливость пока не надеемся:

«Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою страну», — вершиной цинизма стало назначение главврача-единоросса Мураховского, ставившего смешные «диагнозы» Навальному, главой регионального Минздрава, и теперь всей Омской области, видимо, грозит «нарушение обмена веществ», но таковы наши социальные лифты: «Рожденный ползать — везде пролезет», — а о Навальном на этой неделе заочно поспорили СВР и МВД — мы, разумеется, давно заметили, что единой позиции по его отравлению нет, но сейчас их «диагнозы» разошлись особенно заметно: у полиции «хронический панкреатит», а у Нарышкина агенты НАТО, ведь «лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений», — сказал бы на сей счет сатирик, а отдельно г-ну Нарышкину, так усиленно борющемуся с искажениями истории, добавил бы: «В историю трудно войти, но легко вляпаться», — что он, вероятно, уже почувствовал, когда зачем-то начал комментировать отравление Навального

... но вот прошел День народного единства, президент в окружении отобранных по росту детей в военной форме послушал опоздавшие по его примеру куранты, призвал все конфессии жить дружно, не рисовать карикатуры и не устраивать теракты, а выглядело это всё опять же как-то очень по Жванецкому: «Все-таки как меняется наша жизнь — раньше все время чего-то хотелось, теперь все время чего-то не хочется».