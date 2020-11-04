Путин: провокаторы прикрываются и свободой слова, и чувствами верующих

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая по случаю Дня народного единства, заявил, что в вопросе решения религиозных конфликтов Россия действует «максимально деликатно и конструктивно». Он заявил, что часто отношения между разными религиями и нациями становятся «предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр».

По словам главы государства, на подобных распрях «паразитируют экстремисты и радикалы», целью которых является разжигание «ненависти и вражды» между людьми. Хотя «провокаторов» Путин видит с обеих сторон:

«Ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная, и видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость»,

— приводит его слова пресс-служба Кремля.

При этом у всего этого, по мнению президента, может быть единственный результат — «как снежный ком нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями».

На урегулирование этих конфликтов он призвал влиять в том числе и духовных лидеров, а также процитировал отдельные фрагменты из Библии, Корана, Торы и Ганчжура, пытаясь доказать, что главной чертой всех ведущих религиозных течений является «любовь к человеку, к ближнему, причем независимо от расы, национальности и традиций».