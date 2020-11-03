Собаке надоело у друзей хозяев, и она две недели шла домой, преодолев 100 км

В Китае годовалый золотистый ретривер жил у знакомых своей хозяйки в городе Наньтуне, пока у неё в другом городе Цидуне проходил ремонт. Через четыре месяца псу по кличке Пин Ань, что в переводе на русский означает «цел и невредим», надоело в гостях, и он сбежал, отправившись домой.

До дома хозяев собаке пришлось идти в одиночестве 14 дней и преодолеть почти 100 километров, однако до города она все же добралась, хотя самих хозяев не нашла и выглядела «крайне подавленной», рассказали очевидцы, нашедшие её возле офисного здания в истощенном состоянии, хромающей с окровавленными лапами, пишет Daily Mail.

Связь с хозяевами Пин Ань смог установить уже в течение суток после этого. Его отвели к ветеринару. Теперь они обещают больше никогда не отсылать своего любимца: «Пин Ань, ты хорошо потрудился. Теперь оставайся дома», — говорят они ему.