Подставная Золушка: Марина Удгодская заснула уборщицей, а проснулась главой поселения

Sobesednik.ru выяснил, чем живет и как будет «править» женщина, неожиданно для себя победившая на выборах главы поселения под Костромой.

«Ничего не делала» – и победила единоросса

В выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области Марина Удгодская участвовать не собиралась. Выдвинуть кандидатуру для создания хоть какой-нибудь альтернативы ее попросил действовавший на тот момент руководитель – единоросс Николай Локтев. Элла Памфилова не стала отрицать, что Удгодская была «техническим кандидатом», но подлога при выборах председатель ЦИК не обнаружила. Формально 35-летняя Удгодская была выдвинута областным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. И неожиданно для всех женщина набрала 62% голосов!

Цифры

Площадь территории Повалихинского сельского поселения – 400 кв. км.

Население – 562 человека.

– Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним (Локтевым. – Ред.) и были. Я же не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали, – простодушно рассказала Марина Удгодская.

Она уже знает, чем займется в новой должности: «Запруду сделать, площадки детские, фельдшерский клуб, уличное освещение». Первые задачи у амбициозной сельчанки уже есть, и столкнуться с их решением она не боится.

Про инаугурацию Марины Удгодской, которая состоялась 1 октября, «Собеседнику» рассказала родственница, бухгалтер местного клуба Ирина Удгодская.

– Журналистов тьма-тьмущая, приехали на девяти машинах! Все было очень прилично, хорошо. Церемония прошла в штатном режиме. Глава у нас так меняется в первый раз. А сейчас мне надо заявление в налоговую писать, нового руководителя в учреждении регистрировать в течение трех рабочих дней, а мы черт знает чем занимаемся! – посетовала «Собеседнику» Ирина.

И продиктовала телефон приемной губернатора Костромской области: «Нам рекомендовали туда все звоночки перенаправлять. Просто мы уже не в силах всем отвечать».

Богом забытые

– В селе, как правило, есть церковь, а в Повалихино церкви нет. Официально мы живем в сельском поселении. Вокруг когда-то были церквушки – нынче разрушены. Сейчас тут осталось два магазина, хоспис, сельсовет, начальная школа для первых 4 классов и медпункт, где на пять деревень работает один фельдшер, а также клуб. По местным меркам это центр притяжения, – рассказала в интервью «Собеседнику» прожившая в Повалихино 20 лет Наталья Колокольцева. – Здание детского сада уже 20 лет как закрыто, все дети сидят с бабушками. Работы там сейчас практически нет. Вся работа ограничена магазинами и сельсоветом.

В Повалихино очень красивые места. Правда, без речки.

– Раньше на окраине одной из деревень была запруда – и та пересохла и заросла. До полноценной реки Виги жителям Повалихино добираться проблематично и небезопасно – по единственной дороге, которая пролегает по трассе с фурами и лесовозами. Есть, правда, еще красивое Чухломское озеро в 30 километрах, до которого без машины не добраться. Автобусы ходят очень редко. Повалихино – богом забытое место.

Это определение близко к истине, – делится Наталья Колокольцева.

Центром повалихинской жизни является клуб, сюда привозят коллективы из соседних районов.

– Еще лет 8 назад в августе проводили ежегодный праздник День деревни, с концертами, поздравлениями, ярмаркой, развлечениями, – продолжает Наталья. – Освещение в деревне не очень – фонари на улицах светят тускло. Жители друг друга знают, поэтому у нас спокойно, без криминала. Есть почта, очень хорошо обустроенная одноэтажная школа с небольшим цветником, спортивная площадка.

Многие местные родители отдают детей учиться не в местную школу, а сразу в райцентр – за 30 км. 40 минут в пути. Сложность одна: школьный автобус забирает с остановки школьников в 7 утра. Весной и осенью это еще не проблема, а зимой поднять детей в 6 утра тяжело.

Еще 20 лет назад, рассказывают местные, деревня жила. 15 лет назад там что-то еще оставалось. Сейчас развалилось практически всё.

– Если сейчас что-то и нужно поднимать, помимо единственной в деревне пилорамы, так это производства, которые дали бы людям рабочие места: ферму и мелкие пекарни, – советует новой главе поселения Наталья. – Хлеб в магазин завозят ежедневно, но если не успел прийти вовремя – останешься без хлеба. Именно мелкие предприятия здесь бы, возможно, и заработали. Одного маслозавода хватит с головой. Тут могли бы успешно работать какие-то мелкие предприятия по производству товаров, которых в районе не хватает.

Асфальта нет, молодежь уезжает

– Если бы вы оказались на месте Марины, с чего бы начали свою работу? – спросил «Собеседник» у Колокольцевой.

– Как это ни банально – с обустройства дорог, – ответила женщина. – Асфальт лежит лишь на одной улице – Центральной. На остальных улицах – Молодежной, Зеленой и Заречной – и того нет. На жилье тут спрос невысок. Молодые семьи, отделяющиеся от родителей, и одинокие люди из дальних деревень перебираются в райцентр.

Основная проблема – отсутствие работы. Отсюда вытекают все остальные. С рабочими местами в Повалихино настолько плохо, что женщины вынуждены устраиваться на типично мужскую работу. Прежде они работали на ферме, теперь единицам из них повезло устроиться на местную пилораму таскать доски. Повалихинские мужики уезжают на вахту в ближайший райцентр – Чухлому – либо зарабатывают на стройках Подмосковья.

– Безработица на селе – это проблема всей глубинки, и Костромской области в том числе, поэтому это не личная ответственность одного руководителя, а грустная тенденция, – замечает Наталья Колокольцева.

При этом в селе верят в нового руководителя:

– Марина простая, деревенская, приятная в общении. Добрый отзывчивый человек, готовый помочь, когда ее об этом попросят, – выражает мнение односельчан Наталья.

А кто еще?

Водитель, почтальон, безработный

Костромская область на этих выборах вообще продемонстрировала торжество демократии. Водитель автобуса Сергей Давыденко стал главой Сусанинского района с центром в поселке городского типа Сусанино. В тех местах, кстати, родился Иван Сусанин. Рядом же – знаменитое болото, куда, по преданию, он завел поляков. В этом районе живут уже почти 7 тысяч человек.

Давыденко обошел действовавшего главу района с результатом 53% голосов. Опыта управления у него, конечно, нет. Сейчас водитель читает «различную литературу».

В этом году в Костромской области выбирали губернатора, областной и городской парламенты. Там сюрпризов не случилось. Победил действующий губернатор, а большинство кресел в региональной и городской думах заняли представители «Единой России». Зато в деревнях и районах победили и водитель автобуса, и безработные, и почтальон, и, конечно, прославившаяся уборщица.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №38-2020 под заголовком «Подставная Золушка».