Уборщица случайно стала главой поселения. Она шла как спойлер предшественника

В Костромской области 13 сентября проходили выборы главы Повалихинского сельского поселения. Его население составляет всего 562 человека, а желающих побороться за пост, кроме действующего главы Николая Локтева, не было. Тогда он попросил уборщицу Марину Удгодскую зарегистрироваться как спойлер, чтобы выборы состоялись. Неожиданно для себя женщина выиграла и теперь не знает, что делать.

Удгодская набрала 62% или 84 голоса против 46 у Локтева. Формально она была зарегистрирована от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»:

«Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота»,

— признается она «Подъему».

1 октября женщина вступает в должность. Она говорит, что не представляет, как должна руководить поселением, ничего в этом не понимая, и не исключает, что сложит полномочия, тогда выборы будут вынуждены проводить снова:

«Вообще без понятия, что в обязанности будет входить. Я четыре года убирала, сейчас пятый. Сказали до 30-го работать, как работаете. А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела».