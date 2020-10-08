Можно ли критиковать власть в России и что за это бывает: 5 примеров из реальной жизни

Владимир Путин наивно верит, будто «оскорбителей власти» не преследуют за критику. Остальные знают, что это не так.

В интервью в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», опубликованному в день 68-летия президента, гарант заявил, что «критика власти у нас не запрещена» и за нее нельзя попасть ни под какие санкции. «Запрещено поругание символов государства — флага, герба, гимна», — сказал президент.

Напомним, что 29 марта 2019 года вступил в силу закон об административном наказании за «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ» (ст. 20.1 КоАП РФ) за авторством сенаторов Андрея Клишаса и Людмила Бокова, а так же депутата Госдумы Дмитрия Вяткина.

Статья предусматривает штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест до 15 суток.

Ровно через год российские суды вынесли по этой статье 51 приговор. На данный момент число «оскорбителей власти» выросло многократно. Причем ни один из них не «покушался» на перечисленные в статье «объекты». Иногда даже не выступал с критикой власти. И тем не менее, нарвался на немаленький штраф.

Sobesednik.ru составил топ-5 преследований за «оскорбление власти».

1. Юрий Картыжев, первый оштрафованный. С жителя Новгородской области, где средняя зарплата примерно равна прожиточному минимуму (не всегда), взяли 30 тысяч рублей за пост во «ВКонтакте», где он назвал президента «сказочным ***». Это тут же стало мемом. Дело на Картыжева возбудили через три дня посте вступления в силу вышеозначенного закона.

2. Федор Крашенинников, первый человек, получивший административный арест. Политолога из Екатеринбурга задержали около дома и составили в отношении него протокол по ч.4 ст.20.1 КоАП РФ. Согласно которому 14 марта 2020 года, он в своем Telegram-канале, комментируя просьбу президента к Конституционному суду дать разъяснения по количеству президентских сроков, назвал судей «*** в мантиях». Затем Крашенинникова оперативно признали виновным и арестовали на 7 суток. Ранее Крашенинникова оштрафовали на 30 тыс. рублей за то, что он коротко и емко назвал судей обычного суда лицами с пониженной социальной ответственностью.

3. Ирина Славина, главред нижегородского сетевого издания KozaPress.

Недавно покончившую с собой журналистку оштрафовали на 70 тысяч рублей за нелестный отзыв об установке мемориальной доски Сталину в городе Шахунья.

Невольно задумаешься, кого именно суд посчитал властью.

4. Виталий Наливкин, виртуальный депутат из Уссурийска. Актера, исполняющего роль регионального чиновника, арестовали на 5 суток якобы за мат на улице. Ранее органы устроили проверку его видео, где Наливкин поймал подполковника полиции на крупной взятке. В полиции заявили, что «распространив информацию, режиссёр видео выразил явное неуважение к органам государственной власти».

5. Кирилл Попутников, архитектор из Ярославля. Местный суд оштрафовал его на 30 тысяч. Попутников сфотографировал надпись «Путин — *****» (гомосексуал в плохом смысле слова. – Ред.) на здании местного управления МВД и опубликовал фотографию в фейсбуке. Архитектор утверждал, что был возмущен фактом вандализма – здание историческое. Авторов самой надписи, похоже, никто даже не искал.