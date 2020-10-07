"Мы больше покойники, чем она": Славину похоронили с автозаками и криками "Палачи!"

Как прошло прощание с оппозиционной журналисткой, покончившей с собой возле здания МВД в Нижнем Новгороде, – в материале Sobesednik.ru.

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Уже с утра 6 октября у Дома ученых Нижнего Новгорода собиралась большая толпа, в помещение пропускали небольшими группами. Зал Дома ученых небольшой, в нем есть несколько смежных комнат, поэтому люди в них были рассредоточены.

«Я сейчас ехала на машине, таксист ругается, что "нигде не проехать и много полиции", – рассказала Sobesednik.ru жительница Нижнего Новгорода Валерия Кузьминых. – Вокруг действительно много полицейских машин и автозаков, но они просто стоят по углам, задержаний не происходило. Речи на прощании были гладкие, но одна мне запомнилась – Стаса Дмитриевского – живая и пронзительная».

В своей прощальной речи у гроба Ирины правозащитник Станислав Дмитриевский сказал: «Не надо распускать слюни, делать вид, что перед нами обычная трагедия. Живым людям поступок Ирины трудно принять, но если он в наши сердца не стучит, то просто мы гораздо большие покойники, чем она. И если мы сейчас погорюем и разойдемся на свои кухни, то это будет предательство».

Маму Ирины в Доме ученых люди так и не увидели. Дочь и сын Славиной возглавили колонну, шедшую на кремацию. Раньше всех проститься с Ириной Славиной пришел ее главный оппонент – губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Это очень интересное прощание. Официально оно было заявлено с 11:00. Губернатор по-партизански пришел в 10:30. Об этом мне говорили человек пять, которые его видели в Доме ученых, – поделился Дмитриевский. – Мне кажется, это было очень некрасиво. Если он нашел какие-то человеческие слова прощания, которые опубликовал, хотя многие упрекали его в лицемерии, ну приди ты тогда вместе со всеми. Что ж ты людей-то боишься? Возможно, он боялся, что его там помидорами закидают. Но туда пришли тактичные люди, никто разборок над телом покойной устраивать бы не стал».

Попрощаться с Ириной Славиной из Москвы в Нижний Новгород приехал председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Он был знаком с Ириной лично, в 2018 году она освещала экологическую инспекцию незаконной свалки в СНТ «Родник» в Нижнем, в которой участвовал Рыбаков. В день гибели Славиной Рыбаков потребовал от Генерального прокурора России возбудить уголовное дело по факту гибели Славиной, назвав произошедшее доведением до самоубийства. С его слов, Ирина «стала жертвой системы лжи и цинизма».

У нижегородского блогера Германа Князева родилась идея пройтись шествием до места трагической смерти Славиной. Полутысячная колонна людей с портретами и живыми цветами шла по центральной улице Горького. В будничный день кто-то отпрашивался с работы, кто-то приходил на прощание в обеденный перерыв.

У здания ГУ МВД и ФСБ люди скандировали «Па-ла-чи!»

Ирину Славину не отпевали. Она не была верующей. Но на прощание, как рассказывают очевидцы, пришли служители соседнего храма и молились за ее душу.