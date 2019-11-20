Колумниста "Ведомостей" оштрафовали на 30 тыс. за оскорбление "путинских судей"

Политолога, колумниста газеты «Ведомости» Федора Крашенинникова признали виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП (об оскорблении власти) за публикацию в Telegram-канале про «путинских судей», сообщает само издание. В качестве наказания суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал о том, что административное дело против политолога было заведено по жалобе некоего Салавата Хазиева из Свердловской области, при этом Крашенинников полагает, что «исходила от каких-то других людей» и вызвана критикой местных властей.

В своем посте политолог выразил мнение об аресте директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова, с которым он знаком лично, при этом в протоколе говорилось, что комментарий относится к «судьям Российской Федерации».