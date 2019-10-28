На уральского политолога завели дело за неуважение к власти

В Екатеринбурге возбуждено административное дело в отношении политолога Федора Крашенинникова, сообщает Meduza. Ему инкриминируют статью об оскорблении власти.

Причиной для возбуждения разбирательства стал комментарий Крашенинникова, который он оставил в своем Телеграм-канале под фотографией протокола о повторном аресте начальника штаба Навального Леонида Волкова в июне 2019 года. В своем комментарии он использовал оскорбительное слово в отношении судей.

Пожаловался на него некто Салават Хазиев. «Судя по соцсетям, он аполитичный владелец шиномонтажек», — говорит политолог.

Крашенников получил повестку в МВД, где смог ознакомиться с экспертизой и отказался давать объяснения до суда. Адвокат политолога Алексей Бушлаков уточняет, что пока неизвестно, будет ли дело передано в суд.

Федор Крашенинников связывает происходящее с противоборством со стороны региональных органов власти и их окружения. Сам он неоднократно подвергался оскорблениям в анонимных блогах сторонников областного правительства.

В середине октября в квартире политолога прошел обыск по «делу ФБК». При этом сам Крашенинников никогда не работал в организации Навального, но там ранее работала его бывшая супруга.